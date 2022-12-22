Депозит без депозита: IBOX BANK ввел новый тарифный план с доходом в 12% годовых

ukru
14:57 • 37295 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14:16 • 102849 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

13:40 • 102867 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
13:04 • 96732 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
12:17 • 79175 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

10:03 • 109541 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 135456 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Эксклюзив
14 марта, 06:00 • 122787 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 136261 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 17:25 • 117567 просмотра

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Над Украиной ночью сбили 16 из 27 вражеских дронов

Над Украиной ночью сбили 16 из 27 вражеских дронов

14 марта, 07:07 • 60525 просмотра
Разведка США предупреждает, что путин, скорее всего, нарушит условия перемирия

Разведка США предупреждает, что путин, скорее всего, нарушит условия перемирия

14 марта, 07:24 • 110759 просмотра
В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

14 марта, 09:07 • 127587 просмотра
В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

14 марта, 09:19 • 124746 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 109033 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 222612 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 253258 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 192189 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 197955 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 233461 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

12:29 • 48996 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 109037 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 116920 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 124671 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 139911 просмотра
Актуальное
Депозит без депозита: IBOX BANK ввел новый тарифный план с доходом в 12% годовых

Депозит без депозита: IBOX BANK ввел новый тарифный план с доходом в 12% годовых

Киев • УНН

 • 547419 просмотра

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Первый транзакционный банк IBOX BANK ввел новый карточный тарифный пакет для физических лиц – IBOXCARD. Он позволит клиентам получать доход в 12% годовых, не "замораживая" средства на карте. Об этом сообщили в пресс-службе Банка, передает УНН.

Детали

Новый продукт позволит клиентам Банка зарабатывать на своих же деньгах, ведь открыв карту Mastercard World Debit (INSTANT) или Mastercard Debit или Mastercard Platinum в рамках тарифного пакета IBOXCARD, клиент получит 12% годовых на остаток средств на счете.

Цитата

“Новый тарифный пакет – это возможность получить 12% годовых, доход как от полноценного депозита, не "замораживая" деньги на месяцы. Клиент свободно пользуется собственными активами, покупает все необходимые в военное время и при постоянной угрозе блекаута товары, донатит на ВСУ и помогает волонтерам - и одновременно держит остаток денег на карте на "депозите без депозита" в одном из самых прибыльных банков страны”, – рассказал заместитель Председателя Правления IBOX BANK Ростислав Наконечный.

Добавим

Владельцы IBOXCARD получат возможность бесплатного пополнения карт, а также бесплатное открытие, при оформлении карты Mastercard World Debit (INSTANT) до 23.01.2023.

Подробнее о тарифном пакете можно узнать в разделе «Тарифы» на сайте банка.

Напомним

Первый транзакционный банк IBOX BANK твердо закрепился в списке лидеров банковского сектора, об этом свидетельствуют результаты за 3 квартала 2022 года, обнародованные Национальным банком Украины. По данным НБУ, он занял 8 строчку в списке самых прибыльных банков страны. 

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Бизнеса

Обратиться по вопросам размещения рекламы