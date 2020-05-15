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Денісова проінспектувала готель, у якому перебувають новонароджені від сурогатних матерів

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 травня. УНН. Уповноважена ВРУ з питань прав людини Людмила Денісова перевірила умови перебування новонароджених дітей методом сурогатного материнства, які перебувають в столичному готелі "Венеція". Про це вона заявила у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

Денісова проінспектувала готель, у якому перебувають новонароджені від сурогатних матерів

“Перевіряю умови перебування новонароджених дітей методом сурогатного материнства, які перебувають в готелі “Венеція”, — зазначила вона.

За її словами, у готелі гарні умови перебування дітей.

“На мій погляд, дійсно гарні умови, всі дітки доглянуті. На кожну дитинку заведений журнальчик, все там написано, коли вона поступила, яка вага, як змінюється вага, як вона харчується, які рекомендації лікаря...Є дітки, яким два місяці, є хлопчик, якому 3 місяці, коли Китай закрився, то не могли батьки виїхати. Зараз батьки написали на мене звернення, що хочуть потрапити. У них є деякі проблеми щодо легалізації цих дітей, зараз ми допоможемо це зробити, є висновки лікарів підтверджені, що це їх діти. Є подружжя іспанців, ї теж потрібна допомога. Всі 9 подружжів надали мені звернення зі всіма документами, я буду звертатися до Кулеби, міністра закордонних справ, згідно з нашими рішеннями, які зараз узгодили, і вони будуть надавати дозвіл на виїзд цим батькам”, — додала вона.

Раніше повідомлялося, що Денісова зазначила, що батьки з-за кордону можуть звернутися до неї з відповідною заявою, щоб вона допомогла вирішити питання їхнього в’їзду та виїзду з України під час карантину, щоб забрати дітей. 

Нагадаємо, у МВС заявили, що Україна має вирішити питання сурогатного материнства для іноземців на законодавчому рівні

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