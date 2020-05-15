Денисова проинспектировала отель, в котором находятся новорожденные от суррогатных матерей

"Проверяю условия пребывания новорожденных детей методом суррогатного материнства, которые находятся в отеле "Венеция", - отметила она.

По ее словам, в гостинице хорошие условия пребывания детей.

"На мой взгляд, действительно хорошие условия, все детки ухоженные. На каждого ребенка заведен журнал, все там написано, когда он поступил, какой вес, как меняется вес, как он питается, какие рекомендации врача... Есть дети, которым два месяца, мальчик, которому 3 месяца, когда Китай закрылся, то не могли родители уехать. Сейчас родители написали на меня обращения, хотят попасть. У них есть некоторые проблемы по легализации этих детей, сейчас мы поможем это сделать, есть выводы врачей подтвержденные, что это их дети. Есть супруги испанцы, и тоже нужна помощь. Все 9 супружеских пар предоставили мне обращение со всеми документами, я буду обращаться к Кулебе, министру иностранных дел, согласно нашим решениям, которые сейчас согласовали, и они будут давать разрешение на выезд этим родителям", - добавила она.

Ранее сообщалось, что Денисова отметила, что родители из-за рубежа могут обратиться к ней с соответствующим заявлением, чтобы она помогла решить вопрос их въезда и выезда из Украины во время карантина, чтобы забрать детей.

Напомним, в МВД заявили, что Украина должна решить вопрос суррогатного материнства для иностранцев на законодательном уровне.