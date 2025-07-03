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Кирило Буданов
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Сполучені Штати Америки
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Дніпропетровська область
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День армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ та Міжнародний день суриката: що ще відзначають 3 липня

Київ • УНН

 • 633 перегляди

3 липня українці відзначають День армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ, заснований у 2025 році. У світі святкують Всесвітній день суриката, започаткований у 2018 році в Австралії.

День армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ та Міжнародний день суриката: що ще відзначають 3 липня

Сьогодні, 3 липня, українці відзначають День армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ, а в усьому світі святкують Всесвітній день суриката. Також християни відзначають спомин мученика Якинта та святого Анатолія, пише УНН.

День армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України

День армійської авіації Сухопутних військ Збройних сил України засновано у 2025 році з метою вшанування мужності та героїзму воїнів армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ, які ці воїни виявили у боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України.

Всесвітній день суриката

Цей день був започаткований у 2018 році в зоопарку Taronga Western Plains Zoo в Австралії. Метою свята є підвищення обізнаності про сурикатів, їхню роль у екосистемі та важливість збереження їхнього природного середовища проживання. Попри те, що це свято має австралійське походження, воно популярне у багатьох країнах. Зоопарки та природоохоронні організації в США, Великої Британії, Індонезії та інших країнах проводять заходи, присвячені сурикатам.

Шарліз Терон розкритикувала Джеффа Безоса та Лорен Санчес через їх гучне весілля за 50 мільйонів доларів30.06.25, 08:34 • 56976 переглядiв

Міжнародний день кидання каменю

Започаткування Міжнародного дня кидання каменю у 2015 році об’єднало тисячі людей по всьому світу навколо єдиної мети. Щороку вони пропонують тематичні слова або фрази, які стають орієнтиром для святкування цього дня. Мета заходу – поширювати доброту, плекати надію та додавати веселощів у наше життя через творчий засіб наскального мистецтва.

День вдячності кондиціонерам

Цей день присвячений визнанню геніального винаходу - кондиціонера та його значного внеску в сучасний побут суспільства. Кондиціонери не тільки рятують від спеки, вони відіграють важливу роль у підтримці температури в медичних установах та фільтруванні повітря від алергенів.

Проведення Дня зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗСУ сприяє усвідомленню суспільства важливості потужного та ефективного захисту у системі протиповітряної оборони країни. Запроваджений у 2011 році день особливо актуальний в Україні останні кілька років після початку повномасштабного вторгнення російської федерації, коли саме зенітні війська стоять на захисті українців від повітряного терору ворога.

У "Космічних яйцях 2" з’явиться син зірки оригінальної стрічки 1987 року13.06.25, 10:23 • 125175 переглядiв

Спомин святого мученика Якинта; святого Анатолія, патріарха Царгородського

Якинт народився в місті Кесарія Каппадокійська, що знаходиться на території сучасної Туреччини, у III столітті. Відомо, що він служив камергером при дворі римського імператора Траяна. Коли відбувалися жорстокі гоніння християн, Якинт, бувши щирим християнином, відмовився брати участь у язичницьких ритуалах і приносити жертви ідолам. За відданість Ісусу Христу чоловіка піддавали жорстоким тортурам. Він помер у в'язниці від виснаження і голоду.

Святий Анатолій, патріарх Царгородський, народився наприкінці IV або на початку V століття. До того, як його обрали патріархом, він служив на різних церковних посадах, зокрема першу добру репутацію за свою мудрість і благочестя здобув бувши архідияконом в Олександрії. Анатолій відіграв ключову роль у проведенні Халкедонського собору та затвердженні Халкедонського символу віри, який підтвердив доктрину про дві природи Христа — божественну і людську.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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