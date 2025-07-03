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День армейской авиации Сухопутных войск ВСУ и Международный день суриката: что еще отмечают 3 июля

Киев • УНН

 • 329 просмотра

3 июля украинцы отмечают День армейской авиации Сухопутных войск ВСУ, основанный в 2025 году. В мире празднуют Всемирный день суриката, учрежденный в 2018 году в Австралии.

День армейской авиации Сухопутных войск ВСУ и Международный день суриката: что еще отмечают 3 июля

Сегодня, 3 июля, украинцы отмечают День армейской авиации Сухопутных войск ВСУ, а во всем мире празднуют Всемирный день суриката. Также христиане отмечают память мученика Иакинфа и святого Анатолия, пишет УНН.

День армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины

День армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных сил Украины учрежден в 2025 году с целью чествования мужества и героизма воинов армейской авиации Сухопутных войск ВСУ, которые эти воины проявили в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Украины.

Всемирный день суриката

Этот день был учрежден в 2018 году в зоопарке Taronga Western Plains Zoo в Австралии. Целью праздника является повышение осведомленности о сурикатах, их роли в экосистеме и важности сохранения их естественной среды обитания. Несмотря на то, что этот праздник имеет австралийское происхождение, он популярен во многих странах. Зоопарки и природоохранные организации в США, Великобритании, Индонезии и других странах проводят мероприятия, посвященные сурикатам.

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Международный день бросания камня

Учреждение Международного дня бросания камня в 2015 году объединило тысячи людей по всему миру вокруг единой цели. Ежегодно они предлагают тематические слова или фразы, которые становятся ориентиром для празднования этого дня. Цель мероприятия – распространять доброту, лелеять надежду и добавлять веселья в нашу жизнь через творческое средство наскального искусства.

День благодарности кондиционерам

Этот день посвящен признанию гениального изобретения - кондиционера и его значительного вклада в современный быт общества. Кондиционеры не только спасают от жары, они играют важную роль в поддержании температуры в медицинских учреждениях и фильтрации воздуха от аллергенов.

Проведение Дня зенитных ракетных войск Воздушных Сил ВСУ способствует осознанию обществом важности мощной и эффективной защиты в системе противовоздушной обороны страны. Введенный в 2011 году день особенно актуален в Украине последние несколько лет после начала полномасштабного вторжения российской федерации, когда именно зенитные войска стоят на защите украинцев от воздушного террора врага.

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Память святого мученика Иакинфа; святого Анатолия, патриарха Царьградского

Иакинф родился в городе Кесария Каппадокийская, находящемся на территории современной Турции, в III веке. Известно, что он служил камергером при дворе римского императора Траяна. Когда происходили жестокие гонения христиан, Иакинф, будучи искренним христианином, отказался участвовать в языческих ритуалах и приносить жертвы идолам. За преданность Иисусу Христу мужчину подвергали жестоким пыткам. Он умер в тюрьме от истощения и голода.

Святой Анатолий, патриарх Царьградский, родился в конце IV или в начале V века. До того, как его избрали патриархом, он служил на различных церковных должностях, в частности, первую добрую репутацию за свою мудрость и благочестие получил, будучи архидиаконом в Александрии. Анатолий сыграл ключевую роль в проведении Халкидонского собора и утверждении Халкидонского символа веры, который подтвердил доктрину о двух природах Христа — божественной и человеческой.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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