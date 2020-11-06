Демонтаж храму ПЦУ в окупованому Криму: у Кулеби оприлюднили заяву
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Так зване "судове рішення" влади окупаного Криму про демонтацію храму ПЦУ є брутальним порушенням РФ конвенції про ліквідацію расової дискримінації і є прямим свідченням до намагання винищення на окупованому півострові всього українського. Про це йдеться у заяві МЗС України, інформує УНН.
"Держава-агресор продовжує незаконне переслідування релігійних громад на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь. Черговим проявом свавілля, спрямованого на обмеження свободи віросповідання, стало т.зв. "судове рішення" окупаційної влади, яке вимагає демонтувати храм Православної Церкви України у місті Євпаторія та сплатити грошовий "штраф". Зазначені дії - брутальне порушення Російською Федерацією Конвенції про ліквідацію усіх форм расової дискримінації", - йдеться у тексті заяви.
У МЗС зазначили, що "з обуренням сприймаючи ці антиукраїнські дії", вчергове звертають увагу світової громадськості "до руйнівного характеру присутності РФ на українській території, свідомої деструктивної політики окупаційної влади, спрямованої на винищення в Криму всього українського та пригнічення свободи віросповідання тих, хто піднімає свій голос проти спроби анексії".
"Закликаємо міжнародне співтовариство дати належну оцінку черговому цинічному порушенню прав вірян на тимчасово окупованій території України та засудити протиправні дії держави-агресора", - резюмували у МЗС.
Як повідомлялося раніше в УНН, російський суд в окупованому Криму у листопаді минулого року зобов'язав ПЦУ знести храм у Євпаторії. На таке рішення у липні цього року відреагували в Офісі омбудсмена України.
Згодом, на початку вересня, Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) вирішив не застосовувати термінових заходів для захисту храмів Православної церкви України (ПЦУ) в окупованому Криму.