Демонтаж храма ПЦУ в оккупированном Крыму: у Кулебы обнародовали заявление
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Так называемое "судебное решение" власти окупаного Крыма о демонтации храма ПЦУ является грубым нарушением РФ конвенции о ликвидации расовой дискриминации и является прямым показанием к попытке уничтожения на оккупированном полуострове всего украинского. Об этом говорится в заявлении МИДа Украины, передает УНН.
"Государство-агрессор продолжает незаконное преследование религиозных общин на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополь. Очередным проявлением произвола, направленного на ограничение свободы вероисповедания, стало т.н. "судебное решение" оккупационной власти, которое требует демонтировать храм Православной Церкви Украины в городе Евпатория и оплатить денежный "штраф". Указанные действия - грубое нарушение Российской Федерацией Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации", - говорится в тексте заявления.
В МИДе отметили, что "с возмущением воспринимая эти антиукраинские действия", в очередной раз обращают внимание мировой общественности "на разрушительность характера присутствия РФ на украинской территории, сознательной деструктивной политике оккупационных властей, направленной на уничтожение в Крыму всего украинского и угнетение свободы вероисповедания тех, кто поднимает свой голос против попытки аннексии".
"Призываем международное сообщество дать надлежащую оценку очередному циничному нарушению прав верующих на временно оккупированной территории Украины и осудить противоправные действия государства-агрессора", - резюмировали в МИДе.
Как сообщалось ранее в УНН, российский суд в оккупированном Крыму в ноябре прошлого года обязал ПЦУ снести храм в Евпатории. На такое решение в июле этого года отреагировали в Офисе омбудсмена Украины.
Впоследствии, в начале сентября, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) решил не применять срочные меры для защиты храмов Православной церкви Украины (ПЦУ) в оккупированном Крыму.