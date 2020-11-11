Демократи зберегли контроль над нижньою палатою Конгресу США - NYT
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Демократична партія отримала необхідні 218 місць в палаті представників (нижній палаті конгресу США) для збереження більшості. Про це повідомляє УНН із посиланням на The New York Times та інші американські ЗМІ, що посилаються на результати власних підрахунків.
За даними NYT, за станом на 10 листопада демократи відвоювали у республіканців тільки одне місце, при цьому втративши сім, в тому числі в Нью-Мексико і Оклахомі.
За даними телеканалу Fox News, поки демократи отримують в палаті представників 215 місць, республіканці — 201.
У свою чергу CNN віддає демократам 217 місць (втратили вісім місць, відвоювали три), республіканцям — 203 (отримали дев’ять місць, втратили три).
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Наразі контроль над нижньою палатою конгресу США належить демократам. За підсумками проміжних виборів 6 листопада 2018 року вони зайняли 232 місця, республіканці тоді отримали 197 місць, ще одне місце дісталося Лібертаріанській партії, а ще п’ять залишаються вакантними.
У Сенаті (верхня палата конгресу США) зараз більшість належить республіканцям: з 100 членів — 53 республіканця, 45 демократів, два сенатора безпартійні. За даними Bloоmberg, представники Республіканської і Демократичної партій зараз йдуть врівень, набираючи по 48 місць в наступному складі Сенату. При цьому питання про більшість може залишитися невирішеним до 2021 року, пише NYT.
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За даними газети, в Джорджії більшість голосів не змогли набрати кандидати від обох партій, в зв’язку з чим буде оголошений другий тур, який можуть призначити на 5 січня. Якщо республіканці виграють в Північній Кароліні і Алясці, а демократи отримають більшість в Джорджії, у кожної партії буде по 50 представників. Однак при можливому затвердженні Камали Харріс на посаду віце-президента США у демократів з’явиться перевага. Згідно з американським законодавством, віце-президент очолює сенат і має право голосувати, якщо при розгляді того чи іншого питання позиції законодавців розділяться порівну.
Нагадаємо, на загальних виборах в США, які відбулися 3 листопада, крім президента, обирались віце-президент, 35 сенаторів, все 435 членів Палати представників, 13 губернаторів штатів і територій, а також місцеві органи влади.
Згідно з підрахунками провідних американських ЗМІ, демократ Джозеф Байден отримав голоси 270 вибірників, які необхідні йому для перемоги над чинним президентом республіканцем Дональдом Трампом в боротьбі за посаду глави держави. Байден оголосив про свою перемогу на виборах. Трамп не визнав поразку. Він заявив про наміри звертатися в суди щодо підрахунку голосів виборців, оскільки, на його погляд, на виборах мали місце численні порушення з боку демократів.
Інавгурація нового президента США відбудеться 20 січня 2021 року.