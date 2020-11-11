Демократи зберегли контроль над нижньою палатою Конгресу США - NYT

За даними NYT, за станом на 10 листопада демократи відвоювали у республіканців тільки одне місце, при цьому втративши сім, в тому числі в Нью-Мексико і Оклахомі.

За даними телеканалу Fox News, поки демократи отримують в палаті представників 215 місць, республіканці — 201.

У свою чергу CNN віддає демократам 217 місць (втратили вісім місць, відвоювали три), республіканцям — 203 (отримали дев’ять місць, втратили три).

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Наразі контроль над нижньою палатою конгресу США належить демократам. За підсумками проміжних виборів 6 листопада 2018 року вони зайняли 232 місця, республіканці тоді отримали 197 місць, ще одне місце дісталося Лібертаріанській партії, а ще п’ять залишаються вакантними.

У Сенаті (верхня палата конгресу США) зараз більшість належить республіканцям: з 100 членів — 53 республіканця, 45 демократів, два сенатора безпартійні. За даними Bloоmberg, представники Республіканської і Демократичної партій зараз йдуть врівень, набираючи по 48 місць в наступному складі Сенату. При цьому питання про більшість може залишитися невирішеним до 2021 року, пише NYT.

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За даними газети, в Джорджії більшість голосів не змогли набрати кандидати від обох партій, в зв’язку з чим буде оголошений другий тур, який можуть призначити на 5 січня. Якщо республіканці виграють в Північній Кароліні і Алясці, а демократи отримають більшість в Джорджії, у кожної партії буде по 50 представників. Однак при можливому затвердженні Камали Харріс на посаду віце-президента США у демократів з’явиться перевага. Згідно з американським законодавством, віце-президент очолює сенат і має право голосувати, якщо при розгляді того чи іншого питання позиції законодавців розділяться порівну.

Нагадаємо, на загальних виборах в США, які відбулися 3 листопада, крім президента, обирались віце-президент, 35 сенаторів, все 435 членів Палати представників, 13 губернаторів штатів і територій, а також місцеві органи влади.

Згідно з підрахунками провідних американських ЗМІ, демократ Джозеф Байден отримав голоси 270 вибірників, які необхідні йому для перемоги над чинним президентом республіканцем Дональдом Трампом в боротьбі за посаду глави держави. Байден оголосив про свою перемогу на виборах. Трамп не визнав поразку. Він заявив про наміри звертатися в суди щодо підрахунку голосів виборців, оскільки, на його погляд, на виборах мали місце численні порушення з боку демократів.

Інавгурація нового президента США відбудеться 20 січня 2021 року.