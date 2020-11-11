Демократы сохранили контроль над нижней палатой Конгресса США - NYT

По данным NYT, по состоянию на 10 ноября демократы отвоевали у республиканцев только одно место, при этом потеряв семь, в том числе в Нью-Мексико и Оклахоме.

По данным телеканала Fox News, пока демократы получают в палате представителей 215 мест, республиканцы — 201.

В свою очередь CNN отдает демократам 217 мест (потеряли восемь мест, отвоевали три), республиканцам — 203 (получили девять мест, потеряли три).

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Сейчас контроль над нижней палатой конгресса США принадлежит демократам. По итогам промежуточных выборов 6 ноября 2018 года они заняли 232 места, республиканцы тогда получили 197 мест, еще одно место досталось Либертарианской партии, а еще пять остаются вакантными.

В Сенате (верхняя палата конгресса США) сейчас большинство принадлежит республиканцам: из 100 членов — 53 республиканца, 45 демократов, два сенатора беспартийные. По данным Bloоmberg, представители Республиканской и Демократической партий сейчас идут вровень, набирая по 48 мест в следующем составе Сената. При этом вопрос о большинстве может остаться нерешенным до 2021 года, пишет NYT.

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По данным газеты, в Джорджии большинство голосов не смогли набрать кандидаты от обеих партий, в связи с чем будет объявлен второй тур, который могут назначить на 5 января. Если республиканцы выигрывают в Северной Каролине и Аляске, а демократы получат большинство в Джорджии, у каждой партии будет по 50 представителей. Однако при возможном утверждении Камалы Харрис на должность вице-президента США у демократов появится преимущество. Согласно американскому законодательству, вице-президент возглавляет сенат и имеет право голосовать, если при рассмотрении того или иного вопроса позиции законодателей разделятся поровну.

Напомним, на всеобщих выборах в США, которые состоялись 3 ноября, кроме президента, избирались вице-президент, 35 сенаторов, все 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов штатов и территорий, а также местные органы власти.

Согласно подсчетам ведущих американских СМИ, демократ Джозеф Байден получил голоса 270 выборщиков, которые необходимы ему для победы над действующим президентом республиканцем Дональдом Трампом в борьбе за пост главы государства. Байден объявил о своей победе на выборах. Трамп не признал поражение. Он заявил о намерениях обращаться в суды по подсчету голосов избирателей, поскольку, по его мнению, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.

Инаугурация нового президента США состоится 20 января 2021 года.