Демобілізованих бойовиків з невизнаної "лнр" росіяни оголошують в розшук - ОВА

Демобілізованих бойовиків з "лнр" росіяни оголошують в розшук і повертають на фронт; гасити лісові пожежі навколо Сєвєродонецька заважають міни, вивозити ліс – ні; по Невському ворог вдарив з реактивної артилерії. Про це повідомляє Луганська ОВА, пише УНН.

Зворотного шляху немає. Інформацію про чоловіків із так званої "лнр", які з певних причин завершили воювати, але залишилися живими і не скаліченими, включили до нової російської бази розшуку "СОЧ" (ті, хто самовільно залишив частину). Їх знаходять і силоміць повертають на фронт. Про це стало відомо після скарг родичів та детального аналізу затримань, які відбулися на території "лнр" протягом літа