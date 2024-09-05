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Демобілізованих бойовиків з невизнаної "лнр" росіяни оголошують в розшук - ОВА

Демобілізованих бойовиків з невизнаної "лнр" росіяни оголошують в розшук - ОВА

Київ • УНН

 • 49221 перегляди

росія повертає на фронт демобілізованих бойовиків з "лнр", оголошуючи їх у розшук. Лісові пожежі навколо Сєвєродонецька не вщухають, окупанти пояснюють бездіяльність замінованістю лісів.

Демобілізованих бойовиків з "лнр" росіяни оголошують в розшук і повертають на фронт; гасити лісові пожежі навколо Сєвєродонецька заважають міни, вивозити ліс – ні; по Невському ворог вдарив з реактивної артилерії. Про це повідомляє Луганська ОВА, пише УНН.

Зворотного шляху немає. Інформацію про чоловіків із так званої "лнр", які з певних причин завершили воювати, але залишилися живими і не скаліченими, включили до нової російської бази розшуку "СОЧ" (ті, хто самовільно залишив частину). Їх знаходять і силоміць повертають на фронт. Про це стало відомо після скарг родичів та детального аналізу затримань, які відбулися на території "лнр" протягом літа

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Зазначається, що серед повернутих на фронт – мобілізовані луганчани, які звільнилися зі служби в армії рф у 2022 році. Є й ті, кого визнали непридатними лікарі. Затримують й колишніх контрактників; ув’язнених, яких агітували воювати "вагнерівці", а потім відпустили; бойовиків, задіяних в окупації Луганщини, починаючи з 2014 року.

Тобто всіх, в кого є бойовий досвід. Вони не знали, що можуть перебувати в розшуку, і не очікували затримання. Система вирішила інакше,

- зауважили в ОВА.

Також повідомляється, що лісові пожежі навколо Сєвєродонецька не вщухають. На обвинувачення у бездіяльності рятувальників в окупантів існує два варіанти відповідей. Спершу кажуть, що не вистачає сил і засобів для боротьби зі стихією. Зрештою їм підказали, що в такому випадку, щоб врятувати хоча б житлові масиви, на які перекидається вогонь, можна звернутися по допомогу до інших міст.

Через небажання щось робити загарбники знайшли іншу причину – замінованість лісів. Яка, щоправда, не заважає, регулярно вивозити звідти деревину,

- зазначили в ОВА.

Доповнення

Очільник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор, що окупанти застосували 77 безпілотників в бік Макіївки та Невського.

Понад 50 з них – над селом, де ще залишаються місцеві жителі. По Невському ворог також поцілив з реактивної системи залпового вогню. По цих двох населених пунктах завдані удари й зі ствольної артилерії. Атакували загарбники поблизу М’ясожарівки, Греківки, Макіївки, Невського,

- зауважив він.

Над Україною за ніч збили 60 з 78 "шахедів", 15 - втрачено, два - повернулися у росію, один - полетів у білорусь05.09.24, 10:44 • 16245 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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