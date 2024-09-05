Демобилизованных боевиков из непризнанной "лнр" россияне объявляют в розыск - ОВА

Демобилизованных боевиков из "лнр" россияне объявляют в розыск и возвращают на фронт; тушить лесные пожары вокруг Северодонецка мешают мины, вывозить лес - нет; по Невскому враг ударил из реактивной артиллерии. Об этом сообщает Луганская ОГА, пишет УНН.

Обратного пути нет. Информацию о мужчинах из так называемой "лнр", которые по определенным причинам завершили воевать, но остались живыми и не искалеченными, включили в новую российскую базу розыска "СОЧ" (те, кто самовольно оставил часть). Их находят и силой возвращают на фронт. Об этом стало известно после жалоб родственников и детального анализа задержаний, которые произошли на территории "лнр" в течение лета - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что среди вернувшихся на фронт - мобилизованные луганчане, которые уволились со службы в армии рф в 2022 году. Есть и те, кого признали непригодными врачи. Задерживают и бывших контрактников; заключенных, которых агитировали воевать "вагнеровцы", а потом отпустили; боевиков, задействованных в оккупации Луганщины, начиная с 2014 года.

То есть всех, у кого есть боевой опыт. Они не знали, что могут находиться в розыске, и не ожидали задержания. Система решила иначе, - заметили в ОВА.

Также сообщается, что лесные пожары вокруг Северодонецка не утихают. На обвинения в бездействии спасателей у оккупантов существует два варианта ответов. Сначала говорят, что не хватает сил и средств для борьбы со стихией. В конце концов им подсказали, что в таком случае, чтобы спасти хотя бы жилые массивы, на которые перекидывается огонь, можно обратиться за помощью в другие города.

Из-за нежелания что-то делать захватчики нашли другую причину - заминированность лесов. Которая, правда, не мешает, регулярно вывозить оттуда древесину, - отметили в ОВА.

Дополнение

Глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор, что оккупанты применили 77 беспилотников в сторону Макеевки и Невского.

Более 50 из них - над селом, где еще остаются местные жители. По Невскому враг также попал из реактивной системы залпового огня. По этим двум населенным пунктам нанесены удары и из ствольной артиллерии. Атаковали захватчики вблизи Мясожаровки, Грековки, Макеевки, Невского, - заметил он.

Над Україною за ніч збили 60 з 78 "шахедів", 15 - втрачено, два - повернулися у росію, один - полетів у білорусь