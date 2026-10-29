Демі Ловато розповіла, як відновила дружбу із Селеною Гомес після років віддалення

Американська співачка Демі Ловато розповіла про відновлення дружніх стосунків із Селеною Гомес, з якою познайомилася ще в дитинстві. Після тривалого періоду, коли артистки майже не спілкувалися, вони знову зблизилися та взяли участь у спільній рекламній кампанії косметичного бренду Rare Beauty. Про це повідомляє E! News із посиланням на інтерв'ю Ловато журналу Elle, пише УНН.

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За словами 34-річної співачки, їхня дружба розпочалася ще у семирічному віці на знімальному майданчику дитячого шоу "Барні та друзі".

Ми дружимо із семи років. У нашому житті були різні періоди, і, звичайно, іноді друзі дуже близькі, а іноді не спілкуються постійно. Але я завжди любила Селену й захоплювалася нею – розповіла Ловато.

Співачки возз'єдналися після майже десяти років

У квітні 2026 року Гомес і Ловато вперше за майже десятиліття публічно возз'єдналися на концерті Демі. Згодом вони разом знялися в кампанії Rare Beauty, присвяченій їхній багаторічній дружбі.

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Для рекламного проєкту артистки відтворили свої старі відео з YouTube та згадали спільний фільм Disney "Програма захисту принцес", який вийшов у 2009 році.

Це справді чудово, що зараз ми можемо разом працювати над різними проєктами та просто проводити час одна з одною – зазначила Ловато.

Співачка також розповіла, що нещодавно переглядала їхні дитячі відеоблоги разом із чоловіком, хоча деякі моменти здалися їй настільки незручними, що вона не змогла додивитися записи до кінця.

Окремо Демі відзначила відкритість Селени в обговоренні питань психічного здоров'я, назвавши її важливою рисою подруги.

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