Деми Ловато рассказала, как восстановила дружбу с Селеной Гомес после нескольких лет отдаления

Американская певица Деми Ловато рассказала о восстановлении дружеских отношений с Селеной Гомес, с которой познакомилась еще в детстве. После длительного периода, когда артистки почти не общались, они снова сблизились и приняли участие в совместной рекламной кампании косметического бренда Rare Beauty. Об этом сообщает E! News со ссылкой на интервью Ловато журналу Elle, пишет УНН.

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По словам 34-летней певицы, их дружба началась еще в семилетнем возрасте на съемочной площадке детского шоу «Барни и друзья».

Мы дружим с семи лет. В нашей жизни были разные периоды, и, конечно, иногда друзья очень близки, а иногда не общаются постоянно. Но я всегда любила Селену и восхищалась ею — рассказала Ловато.

Певицы воссоединились после почти десяти лет

В апреле 2026 года Гомес и Ловато впервые почти за десятилетие публично воссоединились на концерте Деми. Впоследствии они вместе снялись в кампании Rare Beauty, посвященной их многолетней дружбе.

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Для рекламного проекта артистки воссоздали свои старые видео с YouTube и вспомнили совместный фильм Disney «Программа защиты принцесс», который вышел в 2009 году.

Это действительно замечательно, что сейчас мы можем вместе работать над разными проектами и просто проводить время друг с другом — отметила Ловато.

Певица также рассказала, что недавно пересматривала их детские видеоблоги вместе с мужем, хотя некоторые моменты показались ей настолько неловкими, что она не смогла досмотреть записи до конца.

Отдельно Деми отметила открытость Селены в обсуждении вопросов психического здоровья, назвав ее важной чертой подруги.

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