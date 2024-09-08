Демченко про ситуацію на кордоні з білоруссю: не фіксується переміщення техніки або особового складу в безпосередній близькості

В безпосередній близькості до українського кордону не фіксується переміщення техніки або особового складу з підрозділів армії білорусів. Але є розуміння, що за десятки кілометрів на окремих напрямках може бути певне скупчення.

Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

В безпосередній близькості до нашого кордону ми не фіксуємо переміщення техніки або особового складу з підрозділів армії білорусів. Всі складові Сил оборони нашої країни повністю контролюють лінію державного кордону по всій протяжності від Волині до Чернігівської області. Якихось нестандартних ситуацій або нагнітання безпосередньо поряд нашого кордону немає - розповів Демченко.

Він зазначив, що за тим, що відбувається вглиб білорусі стежать підрозділи української розвідки.

За тим, що відбувається вглиб території цієї країни звісно стежать підрозділи розвідки нашої держави, цей й з Міністерства оборони, Державної прикордонної служби, тому що допоки білорусь залишатиметься під впливом рф, цей напрямок залишатиметься для нас загрозливим й ми маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій. Маємо мати сильні оборонні можливості безпосередньо на лінії кордону й в прикордонні. Тому відбувається продовження нарощення інженерного укріплення лінії нашого державного рубежу - сказав Демченко.

Демченко уточнив, що за десятки кілометрів на окремих напрямках може бути певне скупчення, але загалом під час війни білорусь й до цього тримала на певній віддаленості від кордону певні свої підрозділи.

Ми не спостерігаємо візуально або ж за допомогою інших можливостей в безпосередній близькості до нашого кордону підрозділів армії білорусі, але розуміємо, що за десятки кілометрів на окремих напрямках може бути певне скупчення. Але потрібно розуміти, що загалом під час війни білорусь й до цього тримала на певній віддаленості від кордону певні свої підрозділи, постійно їх ротувала. Риторика білорусі, що вони вбачають ризик від України, що Україна становить загрозу білорусі тому вони вимушені посилити напрямок кордону з нашою державою. Це постійна риторика лукашенка, хоча це не так - розповів Демченко.

Доповнення

4 вересня народний депутат та член комітету ВР з питань національної безпеки оборони та розвідки Федір Веніславський повідомляв, що ймовірність використання території білорусі для завдання ударів по Україні на сьогодні мінімальна.

Також він зазначав, що наразі сили та засоби зосереджені в білорусі не дозволяють говорити про те, що є реальна, потенційна загроза наступу на територію України.

25 серпня Міністерство закордонних справ України повідомило, що білорусь під приводом навчань стягує до кордону з Україною армію та військову техніку.

Крім того фіксують найманців колишньої ПВК "Вагнер". У МЗС України закликали посадовців білорусі не робити трагічних для власної країни помилок під тиском москви та відвести війська.