Демченко о ситуации на границе с Беларусью: не фиксируется перемещение техники или личного состава в непосредственной близости

В непосредственной близости к украинской границе не фиксируется перемещение техники или личного состава из подразделений армии белорусов. Но есть понимание, что за десятки километров на отдельных направлениях может быть определенное скопление.

Об этом сообщил представитель ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

В непосредственной близости к нашей границе мы не фиксируем перемещения техники или личного состава из подразделений армии белорусов. Все составляющие Сил обороны нашей страны полностью контролируют линию государственной границы по всей протяженности от Волыни до Черниговской области. Каких-то нестандартных ситуаций или нагнетания непосредственно рядом нашей границы нет - рассказал Демченко.

Он отметил, что за происходящим вглубь Беларуси следят подразделения украинской разведки.

За тем, что происходит вглубь территории этой страны, конечно, следят подразделения разведки нашего государства, это и из Министерства обороны, Государственной пограничной службы, потому что пока Беларусь будет оставаться под влиянием РФ, это направление будет оставаться для нас угрожающим и мы должны быть готовы к развитию любых ситуаций. Должны иметь сильные оборонительные возможности непосредственно на линии границы и в приграничье. Поэтому происходит продолжение наращивания инженерного укрепления линии нашего государственного рубежа - сказал Демченко.

Демченко уточнил, что за десятки километров на отдельных направлениях может быть определенное скопление, но в целом во время войны Беларусь и до этого держала на определенной удаленности от границы определенные свои подразделения.

Мы не наблюдаем визуально или с помощью других возможностей в непосредственной близости к нашей границе подразделений армии Беларуси, но понимаем, что за десятки километров на отдельных направлениях может быть определенное скопление. Но нужно понимать, что в целом во время войны Беларусь и до этого держала на определенной удаленности от границы определенные свои подразделения, постоянно их ротировала. Риторика Беларуси, что они видят риск от Украины, что Украина представляет угрозу Беларуси, поэтому они вынуждены усилить направление границы с нашим государством. Это постоянная риторика лукашенко, хотя это не так - рассказал Демченко.

Дополнение

4 сентября народный депутат и член комитета ВР по вопросам национальной безопасности обороны и разведки Федор Вениславский сообщал, что вероятность использования территории Беларуси для нанесения ударов по Украине на сегодня минимальна.

Также он отмечал, что сейчас силы и средства сосредоточены в Беларуси не позволяют говорить о том, что есть реальная, потенциальная угроза наступления на территорию Украины.

25 августа Министерство иностранных дел Украины сообщило, что Беларусь под предлогом учений стягивает к границе с Украиной армию и военную технику.

Кроме того фиксируют наемников бывшей ЧВК «Вагнер». В МИД Украины призвали чиновников Беларуси не делать трагических для собственной страны ошибок под давлением Москвы и отвести войска.