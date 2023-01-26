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Декілька ворожих ракет рухаються в напрямку Житомирщини - голова ОВА

Київ • УНН

 • 1327131 перегляди

КИЇВ. 26 січня. УНН. Голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко у Telegram попередив, що декілька ворожих ракет рухаються в напрямку Житомирської області, пише УНН.

Декілька ворожих ракет рухаються в напрямку Житомирщини - голова ОВА

Цитата

"Декілька ворожих ракет рухаються в напрямку Житомирщини. Залишайтеся в укриттях! Не знімайте та не викладайте рух ракет, роботу ППО та наслідки влучання", - написав Бунечко.

Раніше

Начальник Одеської ОВА Максим Марченко зазначив, що російські окупанти готуються завдати масований ракетний удар по Україні із застосуванням авіації та кораблів.

Начальник Вінницької ОВА Сергій Борзов повідомив, що ворог здійснив пуск крилатих ракет, і закликав людей бути в укриттях.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак вказав, що є перші збиття ворожих ракет.

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