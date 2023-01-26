Декілька ворожих ракет рухаються в напрямку Житомирщини - голова ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко у Telegram попередив, що декілька ворожих ракет рухаються в напрямку Житомирської області, пише УНН.
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"Декілька ворожих ракет рухаються в напрямку Житомирщини. Залишайтеся в укриттях! Не знімайте та не викладайте рух ракет, роботу ППО та наслідки влучання", - написав Бунечко.
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