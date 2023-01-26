Несколько вражеских ракет движутся в направлении Житомирской области - глава ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. Глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко в Telegram предупредил, что несколько вражеских ракет движутся в направлении Житомирской области, пишет УНН.
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"Несколько вражеских ракет движутся в направлении Житомирской области. Оставайтесь в укрытиях! Не снимайте и не выкладывайте движение ракет, работу ПВО и последствия попадания", - написал Бунечко.
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