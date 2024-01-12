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"Декілька днів, максимум тижнів": Подоляк розповів, коли може бути ухвалений доопрацьований законопроєкт про мобілізацію

Київ • УНН

 • 27384 перегляди

Україна може ухвалити оновлений законопроєкт про мобілізацію за кілька тижнів, каже Михайло Подоляк.

Верховна Рада може ухвалити доопрацьований законопроект про мобілізацію за кілька тижнів після його реєстрації. Про це в ефірі телемарафону розповів радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк, передає УНН.

Деталі

"Я думаю, що декілька днів, максимум тижнів і закон буде все ж таки проголосований в першому, другому читанні. Ну, мається на увазі з урахуванням ще додаткових правок, які треба внести. З урахуванням позиції, наприклад, антикорупційного комітету, інших комітетів. Не тільки Комітету з нацбезпеки, оборони та розвідки", - сказав Подоляк.

Також Подоляк зазначив, що під час війни необхідні інші форми закону про ротацію, мобілізацію, демобілізацію. Він наголосив, що представники міністерства оборони, Генштаб працюють над змінами в законопроект про мобілізацію.

"Закон буде в будь-якому випадку принято, тому що необхідно коригувати те, що сьогодні є. Те, що не працює", - додав Подоляк.

Нагадаємо

Вчора, 11 січня, Кабмін відкликав зареєстрований ним у Верховній Раді законопроєкт про мобілізацію.

Міноборони України підготувало нову редакцію законопроєкту про мобілізацію, та готове винести цей законопроєкт на погодження Уряду найближчим часом.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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