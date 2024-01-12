"Декілька днів, максимум тижнів": Подоляк розповів, коли може бути ухвалений доопрацьований законопроєкт про мобілізацію

Верховна Рада може ухвалити доопрацьований законопроект про мобілізацію за кілька тижнів після його реєстрації. Про це в ефірі телемарафону розповів радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк, передає УНН.

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"Я думаю, що декілька днів, максимум тижнів і закон буде все ж таки проголосований в першому, другому читанні. Ну, мається на увазі з урахуванням ще додаткових правок, які треба внести. З урахуванням позиції, наприклад, антикорупційного комітету, інших комітетів. Не тільки Комітету з нацбезпеки, оборони та розвідки", - сказав Подоляк.

Також Подоляк зазначив, що під час війни необхідні інші форми закону про ротацію, мобілізацію, демобілізацію. Він наголосив, що представники міністерства оборони, Генштаб працюють над змінами в законопроект про мобілізацію.

"Закон буде в будь-якому випадку принято, тому що необхідно коригувати те, що сьогодні є. Те, що не працює", - додав Подоляк.

Нагадаємо

Вчора, 11 січня, Кабмін відкликав зареєстрований ним у Верховній Раді законопроєкт про мобілізацію.

Міноборони України підготувало нову редакцію законопроєкту про мобілізацію, та готове винести цей законопроєкт на погодження Уряду найближчим часом.