"Несколько дней, максимум недель": Подоляк рассказал, когда может быть принят доработанный законопроект о мобилизации
Киев • УНН
Украина может принять обновленный законопроект о мобилизации через несколько недель, говорит Михаил Подоляк.
Верховная Рада может принять доработанный законопроект о мобилизации через несколько недель после его регистрации. Об этом в эфире телемарафона рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк, передает УНН.
Детали
"Я думаю, что несколько дней, максимум недель и закон будет все же проголосован в первом, втором чтении. Ну, имеется в виду с учетом еще дополнительных правок, которые надо внести. С учетом позиции, например, антикоррупционного комитета, других комитетов. Не только Комитета по нацбезопасности, обороне и разведке", - сказал Подоляк.
Также Подоляк отметил, что во время войны необходимы другие формы закона о ротации, мобилизации, демобилизации. Он отметил, что представители министерства обороны, Генштаб работают над изменениями в законопроект о мобилизации.
"Закон будет в любом случае принят, потому что необходимо корректировать то, что сегодня есть. То, что не работает", - добавил Подоляк.
Напомним,
Вчера, 11 января, Кабмин отозвал зарегистрированный им в Верховной Раде законопроект о мобилизации.
Минобороны Украины подготовило новую редакцию законопроекта о мобилизации, и готово вынести этот законопроект на согласование Правительства в ближайшее время.
"Несколько дней, максимум недель": Подоляк рассказал, когда может быть принят доработанный законопроект о мобилизации
Украина может принять обновленный законопроект о мобилизации через несколько недель, говорит Михаил Подоляк.
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