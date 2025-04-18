ДБР викрило схему фіктивного працевлаштування ухилянтів в одному з центрів Міноборони
Київ • УНН
Офіцер Міноборони організував схему бронювання військовозобов’язаних за хабарі від 8 до 10 тисяч доларів. Він оформлював "клієнтів" на цивільні посади, але ті не працювали.
Державне бюро розслідувань викрило фіктивне працевлаштування чоловіків в одному з Центрів Міноборони з метою ухилення від мобілізації. Про це пише УНН з посиланням на ДБР.
Деталі
Співробітники ДБР за сприяння керівництва Міноборони повідомили про підозру чинному офіцеру одного з Центрів МО України, який організував схему незаконного бронювання військовозобов’язаних.
За гроші офіцер влаштовував своїх "клієнтів" на цивільні посади в структурі Центру та інших підрозділах Міноборони. На підставі відповідних наказів чоловіки отримували витяги про призначення та довідки про бронювання. Надалі ці дані вносились до Єдиного державного реєстру військовозобов’язаних "Оберіг"
Також в ДБР повідомили, що завдяки зв’язкам та службовим повноваженням фігурант справи мав вплив на посадовців ТЦК, які вносили відповідні відомості до реєстру.
Вартість таких "послуг" становила від 8 до 10 тисяч доларів США. Гроші офіцер отримував готівкою, на банківські картки або у криптовалюті
Працевлаштовані таким чином "співробітники" ніколи не виходили на роботу та не виконували жодних обов’язків. Наразі слідчі перевіряють автентичність наказів про призначення та з’ясовують, чи могли ці особи ще й отримувати заробітну плату.
За попередніми даними, послугами зловмисника могли скористатися щонайменше 50 осіб.
Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Він може сісти за грати строком на 10 років з конфіскацією майна.
Доповнення
У Чернівецькій області судитимуть працівника правоохоронних органів, який перевозив ухилянтів за 20 000 євро.
Працівники ДБР разом з Національною поліцією затримали у Івано-Франківській області працівника лісництва і мешканця прикордоння за підозрою в сприянні незаконному переправленні ухилянтів за кордон.