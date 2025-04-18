ДБР викрило схему фіктивного працевлаштування ухилянтів в одному з центрів Міноборони

$41.380.17
47.000.18
ukenru
Зеленський ввів санкцій проти кремлівських пропагандистів та виробників ракет "Іскандер": хто у списку
10:59 • 10924 перегляди

Зеленський ввів санкцій проти кремлівських пропагандистів та виробників ракет "Іскандер": хто у списку

Ексклюзив
08:50 • 41512 перегляди

Європейська Бізнес Асоціація закликає владу посилити боротьбу з "сірим" імпортом техніки

Ексклюзив
08:41 • 43732 перегляди

Омбудсмен розгляне скаргу голови антикорупційного комітету на АРМА через приховування інформації

Ексклюзив
08:05 • 78724 перегляди

Благодатний вогонь: правда чи неправда, де подивитися трансляцію сходження

07:43 • 31795 перегляди

США готові припинити спроби укласти мир між Україною та рф, якщо не буде прогресу - Рубіо

18 квітня, 05:00 • 87436 перегляди

Великодні богослужіння у Києві: де жителі столиці зможуть освятити паску

17 квітня, 18:03 • 69073 перегляди

Відповідь рф щодо миру в Україні буде вже цього тижня - Трамп

17 квітня, 15:30 • 153926 перегляди

Як пофарбувати яйця на Великдень: бабусині та сучасні методи

Ексклюзив
17 квітня, 13:28 • 88864 перегляди

Американська торговельна палата: 5,5 млрд грн - втрати бюджету від тіньового ринку смартфонів

Ексклюзив
17 квітня, 13:06 • 90789 перегляди

"Діяли з квітня 2023-го": МЗС прокоментувало затримання банди сутенерів в Польщі, серед яких є українці

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+24°
5.8м/с
21%
Популярнi новини

Ракетний удар по Харкову: влучання у багатоповерхівку, під завалами люди

18 квітня, 02:32 • 62048 перегляди

Ракетний обстріл Харкова: 28 поранених, серед них двоє дітей, зруйновано будинки

18 квітня, 03:37 • 46425 перегляди

У Харкові вже понад півсотні постраждалих, 4 - у важкому стані: нові подробиці ракетного удару по місту

18 квітня, 04:28 • 62831 перегляди

Фільм "Зоряних війн" з Раяном Гослінгом отримав назву та дату виходу

18 квітня, 05:50 • 30312 перегляди

Прийом до перших класів на 2025-2026 навчальний рік: що треба знати

08:32 • 52264 перегляди
Публікації

Великодні служіння у Ватикані: як свято Воскресіння відзначають католики

12:10 • 1864 перегляди

Прийом до перших класів на 2025-2026 навчальний рік: що треба знати

08:32 • 53403 перегляди

Благодатний вогонь: правда чи неправда, де подивитися трансляцію сходження
Ексклюзив

08:05 • 78791 перегляди

Великодні богослужіння у Києві: де жителі столиці зможуть освятити паску

18 квітня, 05:00 • 87485 перегляди

Як пофарбувати яйця на Великдень: бабусині та сучасні методи

17 квітня, 15:30 • 153961 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Урсула фон дер Ляєн

Ілон Маск

Руслан Кравченко

Актуальні місця

Україна

Київ

Сполучені Штати

Вашингтон

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Дженніфер Лопес зіграє головну роль у фільмі "Остання місіс Перріш"

10:07 • 14987 перегляди

"Виглядає з нею щасливішим, ніж з Гейлі": фанати відреагували на поцілунок Джастіном Бібером реперки Секссі Ред

09:33 • 15746 перегляди

Фільм "Зоряних війн" з Раяном Гослінгом отримав назву та дату виходу

18 квітня, 05:50 • 31187 перегляди

Вчені розкрили таємницю зникнення вуглецевих метеоритів під час занурення в атмосферу Землі

17 квітня, 18:27 • 29053 перегляди

Король Чарльз III у Великодньому посланні: світ потребує віри, надії та любові

17 квітня, 13:03 • 41232 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Telegram

Ракетна система С-400

Facebook

9K720 Iskander

ДБР викрило схему фіктивного працевлаштування ухилянтів в одному з центрів Міноборони

Київ • УНН

 • 7000 перегляди

Офіцер Міноборони організував схему бронювання військовозобов’язаних за хабарі від 8 до 10 тисяч доларів. Він оформлював "клієнтів" на цивільні посади, але ті не працювали.

ДБР викрило схему фіктивного працевлаштування ухилянтів в одному з центрів Міноборони

Державне бюро розслідувань викрило фіктивне працевлаштування чоловіків в одному з Центрів Міноборони з метою ухилення від мобілізації. Про це пише УНН з посиланням на ДБР.

Деталі

Співробітники ДБР за сприяння керівництва Міноборони повідомили про підозру чинному офіцеру одного з Центрів МО України, який організував схему незаконного бронювання військовозобов’язаних.

За гроші офіцер влаштовував своїх "клієнтів" на цивільні посади в структурі Центру та інших підрозділах Міноборони. На підставі відповідних наказів чоловіки отримували витяги про призначення та довідки про бронювання. Надалі ці дані вносились до Єдиного державного реєстру військовозобов’язаних "Оберіг"

- зазначили в ДБР.

Також в ДБР повідомили, що завдяки зв’язкам та службовим повноваженням фігурант справи мав вплив на посадовців ТЦК, які вносили відповідні відомості до реєстру.

Вартість таких "послуг" становила від 8 до 10 тисяч доларів США. Гроші офіцер отримував готівкою, на банківські картки або у криптовалюті

- говориться у повідомленні ДБР.

Працевлаштовані таким чином "співробітники" ніколи не виходили на роботу та не виконували жодних обов’язків. Наразі слідчі перевіряють автентичність наказів про призначення та з’ясовують, чи могли ці особи ще й отримувати заробітну плату.

За попередніми даними, послугами зловмисника могли скористатися щонайменше 50 осіб.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Він може сісти за грати строком на 10 років з конфіскацією майна.

Доповнення

У Чернівецькій області судитимуть працівника правоохоронних органів, який перевозив ухилянтів за 20 000 євро.

Працівники ДБР разом з Національною поліцією затримали у Івано-Франківській області працівника лісництва і мешканця прикордоння за підозрою в сприянні незаконному переправленні ухилянтів за кордон.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

СуспільствоКримінал та НП
Міністерство оборони України
Сполучені Штати
Україна
Brent
$67.65
Bitcoin
$84,520.30
S&P 500
$5,302.78
Tesla
$239.97
Газ TTF
$35.66
Золото
$3,341.30
Ethereum
$1,585.15