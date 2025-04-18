ГБР разоблачило схему фиктивного трудоустройства уклонистов в одном из центров Минобороны
Киев • УНН
Офицер Минобороны организовал схему бронирования военнообязанных за взятки от 8 до 10 тысяч долларов. Он оформлял "клиентов" на гражданские должности, но те не работали.
Государственное бюро расследований разоблачило фиктивное трудоустройство мужчин в одном из Центров Минобороны с целью уклонения от мобилизации. Об этом пишет УНН со ссылкой на ГБР.
Детали
Сотрудники ГБР при содействии руководства Минобороны сообщили о подозрении действующему офицеру одного из Центров МО Украины, который организовал схему незаконного бронирования военнообязанных.
За деньги офицер устраивал своих "клиентов" на гражданские должности в структуре Центра и других подразделениях Минобороны. На основании соответствующих приказов мужчины получали выписки о назначении и справки о бронировании. В дальнейшем эти данные вносились в Единый государственный реестр военнообязанных "Оберег"
Также в ГБР сообщили, что благодаря связям и служебным полномочиям фигурант дела имел влияние на должностных лиц ТЦК, которые вносили соответствующие сведения в реестр.
Стоимость таких "услуг" составляла от 8 до 10 тысяч долларов США. Деньги офицер получал наличными, на банковские карты или в криптовалюте
Трудоустроенные таким образом "сотрудники" никогда не выходили на работу и не выполняли никаких обязанностей. Сейчас следователи проверяют подлинность приказов о назначении и выясняют, могли ли эти лица еще и получать заработную плату.
По предварительным данным, услугами злоумышленника могли воспользоваться не менее 50 человек.
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Он может сесть за решетку сроком на 10 лет с конфискацией имущества.
Дополнение
В Черновицкой области будут судить работника правоохранительных органов, который перевозил уклонистов за 20 000 евро.
Работники ГБР вместе с Национальной полицией задержали в Ивано-Франковской области работника лесничества и жителя приграничья по подозрению в содействии незаконной переправке уклонистов за границу.