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ГБР разоблачило схему фиктивного трудоустройства уклонистов в одном из центров Минобороны

Киев • УНН

 • 3132 просмотра

Офицер Минобороны организовал схему бронирования военнообязанных за взятки от 8 до 10 тысяч долларов. Он оформлял "клиентов" на гражданские должности, но те не работали.

ГБР разоблачило схему фиктивного трудоустройства уклонистов в одном из центров Минобороны

Государственное бюро расследований разоблачило фиктивное трудоустройство мужчин в одном из Центров Минобороны с целью уклонения от мобилизации. Об этом пишет УНН со ссылкой на ГБР.

Детали

Сотрудники ГБР при содействии руководства Минобороны сообщили о подозрении действующему офицеру одного из Центров МО Украины, который организовал схему незаконного бронирования военнообязанных.

За деньги офицер устраивал своих "клиентов" на гражданские должности в структуре Центра и других подразделениях Минобороны. На основании соответствующих приказов мужчины получали выписки о назначении и справки о бронировании. В дальнейшем эти данные вносились в Единый государственный реестр военнообязанных "Оберег"

- отметили в ГБР.

Также в ГБР сообщили, что благодаря связям и служебным полномочиям фигурант дела имел влияние на должностных лиц ТЦК, которые вносили соответствующие сведения в реестр.

Стоимость таких "услуг" составляла от 8 до 10 тысяч долларов США. Деньги офицер получал наличными, на банковские карты или в криптовалюте

- говорится в сообщении ГБР.

Трудоустроенные таким образом "сотрудники" никогда не выходили на работу и не выполняли никаких обязанностей. Сейчас следователи проверяют подлинность приказов о назначении и выясняют, могли ли эти лица еще и получать заработную плату.

По предварительным данным, услугами злоумышленника могли воспользоваться не менее 50 человек.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Он может сесть за решетку сроком на 10 лет с конфискацией имущества.

Дополнение

В Черновицкой области будут судить работника правоохранительных органов, который перевозил уклонистов за 20 000 евро.

Работники ГБР вместе с Национальной полицией задержали в Ивано-Франковской области работника лесничества и жителя приграничья по подозрению в содействии незаконной переправке уклонистов за границу.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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