Данілов прокоментував слова Авакова про голосування в РНБО
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Низка питань, які розглядаються владою з нацбезпеки і оборони в режимі “таємно”, видаються безпосередньо перед засіданням під підпис. Водночас кожен член РНБО самостійно приймає рішення, підтримувати такі питання чи ні. Про це на брифінгу за підсумками засідання РНБО заявив секретар Ради безпеки і оборони Олексій Данілов, передає кореспондент УНН.
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“Що стосується питання Арсена Борисовича (Авакова – ред.), я можу повідомити, дійсно, низка питань, які розглядаються в режимі “таємно” видаються безпосередньо перед засіданням під підпис. Після засідання такі документи, які мають гриф “таємно”, здаються кожним членом Ради з нацбезпеки і оборони у зворотній бік. Ми не можемо їх видавати заздалегідь”, - сказав Данілов.
Деталі
З його слів, кожен член РНБО може з ними ознайомитись, може задавати питання, якщо вони виникають.
“Голосування по кожному питанню є персональним, кожна людина голосує особисто. Лист голосування зберігається в апараті РНБО постійно. Якщо людина не згодна з тим чи іншим рішенням, вона може проголосувати так, як вважає за необхідне”, - додав секретар РНБО.
Контекст
Колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков раніше заявив, що інформацію про компанії та людей, щодо яких збиралися запровадити санкції, члени РНБО отримували за 5 хвилин до засідання.