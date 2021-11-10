Данілов прокоментував слова Авакова про голосування в РНБО

Цитата

“Що стосується питання Арсена Борисовича (Авакова – ред.), я можу повідомити, дійсно, низка питань, які розглядаються в режимі “таємно” видаються безпосередньо перед засіданням під підпис. Після засідання такі документи, які мають гриф “таємно”, здаються кожним членом Ради з нацбезпеки і оборони у зворотній бік. Ми не можемо їх видавати заздалегідь”, - сказав Данілов.

Деталі

З його слів, кожен член РНБО може з ними ознайомитись, може задавати питання, якщо вони виникають.

“Голосування по кожному питанню є персональним, кожна людина голосує особисто. Лист голосування зберігається в апараті РНБО постійно. Якщо людина не згодна з тим чи іншим рішенням, вона може проголосувати так, як вважає за необхідне”, - додав секретар РНБО.

Контекст

Колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков раніше заявив, що інформацію про компанії та людей, щодо яких збиралися запровадити санкції, члени РНБО отримували за 5 хвилин до засідання.