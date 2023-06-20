Данілов повідомив про основні дії Сил оборони України й ситуацію на фронті

КИЇВ. 20 червня. УНН. Сили оборони України одночасно ведуть як наступальні, так і оборонні дії. Тим часом російські війська активно протидіють наступу СОУ шляхом максимальної активізації бойових дій на Сході в районі Мар’їнки і Авдіївки, підтягуючи резерви, в першу чергу, з повітряно-десантних військ. Про це повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.