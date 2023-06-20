Данілов повідомив про основні дії Сил оборони України й ситуацію на фронті
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Сили оборони України одночасно ведуть як наступальні, так і оборонні дії. Тим часом російські війська активно протидіють наступу СОУ шляхом максимальної активізації бойових дій на Сході в районі Мар’їнки і Авдіївки, підтягуючи резерви, в першу чергу, з повітряно-десантних військ. Про це повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
Деталі
Данілов розповів, що потрібно знати про основні дії Сил оборони України і ситуацію на фронті.
Секретар РНБО зазначив, що політичні завдання путіна зі знищення України військовим шляхом не змінились і продовжують перебувати на кремлівському порядку денному. Завдання, яке буде актуальним доти, доки росія не отримує військової поразки з подальшою внутрішньою дестабілізацією і поваленням путінського режиму.
«путін продовжує вірити у перемогу своєї так званої «другої армії» так само, як Гітлер у 1945-му вірив у перемогу Вермахту, що призведе до тих самих наслідків», - написав Данілов.
За його словами, компромісів не передбачено, альтернативи бункеру не існує.
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«Сили оборони України одночасно ведуть як наступальні, так і оборонні дії. СОУ розвивають як власні наступальні операції, так і відбивають ворожий наступ і контратакують», - повідомив Данілов.
Він зазначив, що російські окупаційні війська активно протидіють наступу СОУ шляхом максимальної активізації бойових дій на Сході в Донецькому операційному районі (в районі Мар’янка і Авдіївка), підтягуючи резерви, в першу чергу, з повітряно-десантних військ.
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«Мета – повне захоплення Донецької і Луганської областей і відтягування сил та засобів СОУ від інших напрямків», - зазначив Данілов.
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Секретар РНБО також вказав на те, що ворог також концентрує додаткові сили на Півдні, вибудовуючи, як мінімум, трирівневу систему фортифікації з проведенням безпрецедентного по масштабах мінування територій на найбільш критичному для себе Купянсько-Лиманському напрямку з метою убезпечення створення умов з «перерізання» так званого «сухопутного коридору» в Крим.
«СОУ крок за кроком просуваються вперед до визначених верховним командуванням цілей, маючи одним із своїх головних пріоритетів збереження життя військовослужбовців і цивільного населення. «М’ясні штурми» - це російська прерогатива пригожинсько-герасимовського стилю ведення війни», - написав Данілов.
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Він наголосив, що безцінну і надважливу роботу виконують українські Сили опору на тимчасового окупованих рф територіях, підготовлюючи сприятливі умови для подальшої бойової роботи СОУ, полегшуючи звільнення українських територій.
«Одним із головних пріоритетів СОУ на цей час є передусім «артилерійське знекровлення» російських окупаційних військ, максимальне знищення артилерійських та інших систем вогневого ураження та їх розрахунків для розчищення театру бойових дій для операцій СОУ. Знищення російських пунктів управління, складів боєприпасів, палива, продовольства, маршрутів забезпечення», - повідомив Данілов.
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За йог словами, така робота українськими захисниками виконується на відмінно. Показники знищення ворожої техніки досягли чи не максимальних показників з моменту початку війни.