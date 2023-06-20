Данилов сообщил об основных действиях Сил обороны Украины и ситуации на фронте

$41.080.11
45.050.50
ukru
Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы
Эксклюзив
14:05 • 24609 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
13:48 • 51694 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

12:22 • 58238 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
10:26 • 163593 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 89477 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 97002 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 281957 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 79475 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 129795 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 169266 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+2°
4м/с
54%
Популярные новости

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

8 апреля, 06:39 • 126638 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 204843 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 107600 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 62041 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 42155 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

10:26 • 163509 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 207335 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 281879 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 302804 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 352706 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Барт Де Вевер

Алексей Гончаренко

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Бельгия

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

14:40 • 13562 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 43845 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 63739 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 109212 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 66417 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

Форбс

Время (журнал)

Facebook

Instagram

Данилов сообщил об основных действиях Сил обороны Украины и ситуации на фронте

Киев • УНН

 • 1257209 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. Силы обороны Украины одновременно ведут как наступательные, так и оборонительные действия. Между тем российские войска активно противодействуют наступлению СОУ путем максимальной активизации боевых действий на Востоке в районе Марьинки и Авдеевки, подтягивая резервы, в первую очередь, из воздушно-десантных войск. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов на своей странице в Facebook, передает УНН.

Данилов сообщил об основных действиях Сил обороны Украины и ситуации на фронте

Детали

Данилов рассказал, что нужно знать об основных действиях Сил обороны Украины и ситуации на фронте.

Секретарь СНБО отметил, что политические задачи путина по уничтожению Украины военным путем не изменились и продолжают находиться на кремлевской повестке дня. Задача, которая будет актуальной до тех пор, пока россия не получит военного поражения с последующей внутренней дестабилизацией и свержением путинского режима.

«путин продолжает верить в победу своей так называемой «второй армии» так же, как Гитлер в 1945-м верил в победу Вермахта, что приведет к тем же последствиям», - написал Данилов.

По его словам, компромиссов не предусмотрено, альтернативы бункеру не существует.

Цитата

«Силы обороны Украины одновременно ведут как наступательные, так и оборонительные действия. СОУ развивают как собственные наступательные операции, так и отражают вражеское наступление и контратакуют», - сообщил Данилов.

Он отметил, что российские оккупационные войска активно противодействуют наступлению СОУ путем максимальной активизации боевых действий на Востоке в Донецком операционном районе (в районе Марьянки и Авдеевки), подтягивая резервы, в первую очередь, из воздушно-десантных войск.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинское контрнаступление происходит согласно утвержденному плану – Данилов

«Цель – полный захват Донецкой и Луганской областей и оттягивание сил и средств СОУ от других направлений», - отметил Данилов.

Добавим

Секретарь СНБО также указал на то, что враг также концентрирует дополнительные силы на Юге, выстраивая, как минимум, трехуровневую систему фортификации с проведением беспрецедентного по масштабам минирования территорий на наиболее критичном для себя Купянско-Лиманском направлении с целью обезопасить создание условий по «перерезанию» так называемого «сухопутного коридора» в Крым.

«СОУ шаг за шагом продвигаются вперед к определенным верховным командованием целям, имея одним из своих главных приоритетов сохранение жизни военнослужащих и гражданского населения. «Мясные штурмы» - это российская прерогатива пригожинско-герасимовского стиля ведения войны», - написал Данилов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский считает, что рф проиграет войну, если контрнаступление ВСУ будет успешное

Он подчеркнул, что бесценную и сверхважную работу выполняют украинские Силы сопротивления на временно оккупированных рф территориях, подготавливая благоприятные условия для дальнейшей боевой работы СОУ, облегчая освобождение украинских территорий.

«Одним из главных приоритетов СОУ в настоящее время является прежде всего «артиллерийское обескровливание» российских оккупационных войск, максимальное уничтожение артиллерийских и других систем огневого поражения и их расчетов для расчистки театра боевых действий для операций СОУ. Уничтожение российских пунктов управления, складов боеприпасов, топлива, продовольствия, маршрутов обеспечения», - сообщил Данилов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Минобороны подтвердили освобождение Пятихаток

По его словам, такая работа украинскими защитниками выполняется на отлично. Показатели уничтожения вражеской техники достигли едва ли не максимальных показателей с момента начала войны.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Войнаполитика
Brent
$64.58
Bitcoin
$78,494.30
S&P 500
$5,184.77
Tesla
$242.46
Газ TTF
$36.48
Золото
$3,015.41
Ethereum
$1,530.33