Данилов сообщил об основных действиях Сил обороны Украины и ситуации на фронте

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Данилов рассказал, что нужно знать об основных действиях Сил обороны Украины и ситуации на фронте.

Секретарь СНБО отметил, что политические задачи путина по уничтожению Украины военным путем не изменились и продолжают находиться на кремлевской повестке дня. Задача, которая будет актуальной до тех пор, пока россия не получит военного поражения с последующей внутренней дестабилизацией и свержением путинского режима.

«путин продолжает верить в победу своей так называемой «второй армии» так же, как Гитлер в 1945-м верил в победу Вермахта, что приведет к тем же последствиям», - написал Данилов.

По его словам, компромиссов не предусмотрено, альтернативы бункеру не существует.

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«Силы обороны Украины одновременно ведут как наступательные, так и оборонительные действия. СОУ развивают как собственные наступательные операции, так и отражают вражеское наступление и контратакуют», - сообщил Данилов.

Он отметил, что российские оккупационные войска активно противодействуют наступлению СОУ путем максимальной активизации боевых действий на Востоке в Донецком операционном районе (в районе Марьянки и Авдеевки), подтягивая резервы, в первую очередь, из воздушно-десантных войск.

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«Цель – полный захват Донецкой и Луганской областей и оттягивание сил и средств СОУ от других направлений», - отметил Данилов.

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Секретарь СНБО также указал на то, что враг также концентрирует дополнительные силы на Юге, выстраивая, как минимум, трехуровневую систему фортификации с проведением беспрецедентного по масштабам минирования территорий на наиболее критичном для себя Купянско-Лиманском направлении с целью обезопасить создание условий по «перерезанию» так называемого «сухопутного коридора» в Крым.

«СОУ шаг за шагом продвигаются вперед к определенным верховным командованием целям, имея одним из своих главных приоритетов сохранение жизни военнослужащих и гражданского населения. «Мясные штурмы» - это российская прерогатива пригожинско-герасимовского стиля ведения войны», - написал Данилов.

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Он подчеркнул, что бесценную и сверхважную работу выполняют украинские Силы сопротивления на временно оккупированных рф территориях, подготавливая благоприятные условия для дальнейшей боевой работы СОУ, облегчая освобождение украинских территорий.

«Одним из главных приоритетов СОУ в настоящее время является прежде всего «артиллерийское обескровливание» российских оккупационных войск, максимальное уничтожение артиллерийских и других систем огневого поражения и их расчетов для расчистки театра боевых действий для операций СОУ. Уничтожение российских пунктов управления, складов боеприпасов, топлива, продовольствия, маршрутов обеспечения», - сообщил Данилов.

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По его словам, такая работа украинскими защитниками выполняется на отлично. Показатели уничтожения вражеской техники достигли едва ли не максимальных показателей с момента начала войны.