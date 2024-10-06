Данія посилила прикордонний контроль після вибухів біля посольства Ізраїлю
Київ • УНН
Данська поліція посилила прикордонний контроль після вибухів біля посольства Ізраїлю в Копенгагені. Контроль посилено на Ересснуському мосту та кордоні з Німеччиною, затримано трьох підозрюваних.
Після вибухів біля посольства Ізраїлю данська поліція посилила прикордонний контроль, зокрема і на Ересснуському мосту між Копенгагеном і шведським Мальме. Про це повідомляє DR, пише УНН.
Деталі
Поліція Копенгагена повідомила, що посилює контроль у багатьох місцях, у тому числі на Ересснуському мосту між Копенгагеном і шведським Мальме, після інциденту біля посольства Ізраїлю, у якому звинувачують юнаків зі Швеції.
Людей, які регулярно здійснюють робочі та інші поїздки з Копенгагена до Мальме, попередили, що іноді мандрівка може тривати довше, ніж зазвичай.
Прикордонний контроль посилили і біля кордону з Німеччиною.
Доповнення
2 жовтня поліція Данії заявила, що розслідує два вибухи в районі посольства Ізраїлю в Копенгагені. Постраждалих немає. Правоохоронці затримали трьох чоловіків.