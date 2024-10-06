Дания усилила пограничный контроль после взрывов возле посольства Израиля

После взрывов возле посольства Израиля датская полиция усилила пограничный контроль, в том числе и на Эресснуском мосту между Копенгагеном и шведским Мальме. Об этом сообщает DR, пишет УНН.

Детали

Полиция Копенгагена сообщила, что усиливает контроль во многих местах, в том числе на Эресснуском мосту между Копенгагеном и шведским Мальме, после инцидента возле посольства Израиля, в котором обвиняют юношей из Швеции.

Людей, которые регулярно совершают рабочие и другие поездки из Копенгагена в Мальме, предупредили, что иногда путешествие может длиться дольше, чем обычно.

Пограничный контроль усилили и у границы с Германией.

Дополнение

2 октября полиция Дании заявила, что расследует два взрыва в районе посольства Израиля в Копенгагене. Пострадавших нет. Правоохранители задержали трех мужчин.