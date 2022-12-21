Далі Leopard, Marder і ракети певної дальності: у Зеленського відрегували на передачу Patriot
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Після передачі зенітно ракетного комплексу Patriot Україна має отримати танки Leopard, бойові машини піхоти Marder та ракети певної дальності для подальшого знищення «залишків» російської армії». Про це у своєму Twitter написав радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, передає УНН.
Цитата
«Просто ЗРК Patriot. Офіційно…Щоб «закрити небо» та зосередитися на знищенні залишків російської «армії». Далі – Leopard, Marder і… ракети певної дальності…», - написав Подоляк.
Доповнення
Держсекретар США Ентоні Блінкен повдіомив, що у новий пакет військової допомоги від США увійшла система Patriot.
Крім того, у Білому Домі повідомили, що США виділяють до 1 мільярда доларів додаткової допомоги на оборонні потреби України.
ЗМІ оприлюднили перелік зброї, яку Україна отримає від США.