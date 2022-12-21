Далее Leopard, Marder и ракеты определенной дальности: у Зеленского отреагировали на передачу Patriot

Цитата

«Просто ЗРК Patriot. Официально…Чтобы «закрыть небо» и сосредоточиться на уничтожении остатков российской «армии». Далее – Leopard, Marder и… ракеты определенной дальности…», - написал Подоляк.

Дополнение

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что в новый пакет военной помощи от США вошла система Patriot.

Кроме того, в Белом Доме сообщили, что США выделяют до 1 миллиарда долларов дополнительной помощи на оборонные нужды Украины.

СМИ обнародовали перечень оружия, которое Украина получит от США.