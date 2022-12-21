Далее Leopard, Marder и ракеты определенной дальности: у Зеленского отреагировали на передачу Patriot
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. После передачи зенитно-ракетного комплекса Patriot Украина должна получить танки Leopard, боевые машины пехоты Marder и ракеты определенной дальности для дальнейшего уничтожения «остатков» российской армии». Об этом в своем Twitter написал советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк, передает УНН.
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«Просто ЗРК Patriot. Официально…Чтобы «закрыть небо» и сосредоточиться на уничтожении остатков российской «армии». Далее – Leopard, Marder и… ракеты определенной дальности…», - написал Подоляк.
Дополнение
Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что в новый пакет военной помощи от США вошла система Patriot.
Кроме того, в Белом Доме сообщили, что США выделяют до 1 миллиарда долларов дополнительной помощи на оборонные нужды Украины.
СМИ обнародовали перечень оружия, которое Украина получит от США.