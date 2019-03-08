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Crew Dragon приводнився в Атлантичному океані

Crew Dragon приводнився в Атлантичному океані

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 березня. УНН. Американський космічний корабель Crew Dragon, який здійснював пробний політ у безпілотному режимі, приводнився в Атлантичному океані в 360 км від узбережжя Флориди. Про це сообщаеет УНН з посиланням на NASA.

У районі посадки Crew Dragon чекало рятувальне судно, оснащене системою для підйому корабля на борт. Відразу після торкання кораблем поверхні води до нього попрямували швидкісні катери.

Нагадаємо, сьогодні вранці американський космічний корабель Crew Dragon, що здійснює пробний політ у безпілотному режимі, відстикувався від Міжнародної космічної станції (МКС) .

Раніше УНН повідомляв, що ракета компанії SpaceX з недавно розробленим космічним кораблем Crew Dragon без екіпажу запущена 2 березня до Міжнародної космічної станції, що стало важливим етапом для космічної компанії Ілона Маска і для довгоочікуваної мети NASA відновити польоти людини в космос з американської землі в кінці цього року.

. @SpaceX 's recovery fast boats approached the #CrewDragon as it splashed down in the Atlantic Ocean. Up next, the team will hoist the spacecraft on the Go Searcher recovery ship. pic.twitter.com/anIUB6XQzr

- NASA Commercial Crew (@Commercial_Crew) 8 березня 2019 р.

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