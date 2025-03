Crew Dragon приводнился в Атлантическом океане

В районе посадки Crew Dragon ожидало спасательное судно, оснащенное системой для подъема корабля на борт. Сразу после касания кораблем поверхности воды к нему направились скоростные катера.



Напомним, сегодня утром американский космический корабль Crew Dragon , совершающий пробный полет в беспилотном режиме, расстыковался с Международной космической станцией (МКС).



Ранее УНН сообщал, что ракета компании SpaceX с недавно разработанным космическим кораблем Crew Dragon без экипажа запущена 2 марта к Международной космической станции, что стало важным этапом для космической компании Илона Маска и для долгожданной цели NASA возобновить полеты человека в космос с американской земли в конце этого года.



.@SpaceX's recovery fast boats approached the #CrewDragon as it splashed down in the Atlantic Ocean. Up next, the team will hoist the spacecraft on the Go Searcher recovery ship. pic.twitter.com/anIUB6XQzr

— NASA Commercial Crew (@Commercial_Crew) 8 березня 2019 р.