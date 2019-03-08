Crew Dragon приводнился в Атлантическом океане
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. Американский космический корабль Crew Dragon, совершавший пробный полет в беспилотном режиме, приводнился в Атлантическом океане в 360 км от побережья Флориды. Об этом сообщаеет УНН со ссылкой на NASA.
В районе посадки Crew Dragon ожидало спасательное судно, оснащенное системой для подъема корабля на борт. Сразу после касания кораблем поверхности воды к нему направились скоростные катера.
Напомним, сегодня утром американский космический корабль Crew Dragon , совершающий пробный полет в беспилотном режиме, расстыковался с Международной космической станцией (МКС).
Ранее УНН сообщал, что ракета компании SpaceX с недавно разработанным космическим кораблем Crew Dragon без экипажа запущена 2 марта к Международной космической станции, что стало важным этапом для космической компании Илона Маска и для долгожданной цели NASA возобновить полеты человека в космос с американской земли в конце этого года.
.@SpaceX's recovery fast boats approached the #CrewDragon as it splashed down in the Atlantic Ocean. Up next, the team will hoist the spacecraft on the Go Searcher recovery ship. pic.twitter.com/anIUB6XQzr
— NASA Commercial Crew (@Commercial_Crew) 8 березня 2019 р.