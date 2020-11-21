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COVID-скептиків стає дедалі менше - Степанов

COVID-скептиків стає дедалі менше - Степанов

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. COVID-скептиків стає дедалі менше, так як вірус вже підібрався до їх друзів та сімей та наразі важливо зупинити стрімке розповсюдження вірусу. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

“Ми вже наближаємося до 15 тисяч захворілих на добу, COVID-скептиків стає дедалі менше, бо ковід вже підібрався до їхніх сімей, до їхніх друзів, і думаю, що це вже всіма відчувається. Тому для нас важливо зупинити таке ураганне зростання хвороби на COVID-19, щоб цифри, які ми бачимо кожного дня, щоб вони були менші і зрозуміло, що є єдиний шлях зупинки розповсюдження COVID-19 — це виконання протиепідемічних заходів”, — зазначив міністр.

Нагадаємо, 14 580 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 21 листопада 2020 року, що є черговим антирекордом для країни — третю добу поспіль. Так, минулої доби було госпіталізовано — 1 761 особу, одужало 77 989 осіб та зафіксовано 215 летальних випадків. Окрім того, за весь час пандемії в Україні захворіло — 612 665 осіб, одужало — 282 313 осіб та зафіксовано 10 813 летальних випадків.

Як раніше повідомляв УНН, Міністерство охорони здоров’я вимагатиме від Кабміну запровадження жорсткого карантину в Україні, якщо щоденно приріст хворих на COVID-19 фіксуватимуть на рівні 30 тисяч людей.

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