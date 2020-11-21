COVID-скептиків стає дедалі менше - Степанов

“Ми вже наближаємося до 15 тисяч захворілих на добу, COVID-скептиків стає дедалі менше, бо ковід вже підібрався до їхніх сімей, до їхніх друзів, і думаю, що це вже всіма відчувається. Тому для нас важливо зупинити таке ураганне зростання хвороби на COVID-19, щоб цифри, які ми бачимо кожного дня, щоб вони були менші і зрозуміло, що є єдиний шлях зупинки розповсюдження COVID-19 — це виконання протиепідемічних заходів”, — зазначив міністр.

Нагадаємо, 14 580 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 21 листопада 2020 року, що є черговим антирекордом для країни — третю добу поспіль. Так, минулої доби було госпіталізовано — 1 761 особу, одужало 77 989 осіб та зафіксовано 215 летальних випадків. Окрім того, за весь час пандемії в Україні захворіло — 612 665 осіб, одужало — 282 313 осіб та зафіксовано 10 813 летальних випадків.

Як раніше повідомляв УНН, Міністерство охорони здоров’я вимагатиме від Кабміну запровадження жорсткого карантину в Україні, якщо щоденно приріст хворих на COVID-19 фіксуватимуть на рівні 30 тисяч людей.