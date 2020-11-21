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Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
01:40 • 22969 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 81387 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 101453 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 117559 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

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3 марта, 11:09 • 152363 просмотра

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COVID-скептиков становится все меньше - Степанов

COVID-скептиков становится все меньше - Степанов

Киев  •  УНН

 • 15768 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. COVID-скептиков становится все меньше, так как вирус уже подобрался к их друзьям и семьям и сейчас важно остановить стремительное распространение вируса. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"Мы уже приближаемся к 15 тыс. заболевших в сутки, COVID-скептиков становится все меньше, потому что ковид уже подобрался к их семьям, к их друзьям, и думаю, что это уже всеми чувствуется. Поэтому для нас важно остановить такой ураганный рост болезни на COVID-19, чтобы цифры, которые мы видим каждый день, чтобы они были меньше и понятно, что есть единственный путь остановки распространения COVID-19 - это выполнение противоэпидемических мероприятий", - отметил министр.

Напомним, 14 580 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 21 ноября 2020 года, что является очередным антирекордом для страны - третьи сутки подряд. Так, за минувшие сутки было госпитализировано - 1761 человека, выздоровели 77989 человек и зафиксировано 215 летальных случаев. Кроме того, за все время пандемии в Украине заболело - 612 665 человек, выписаны - 282 313 человек и зафиксировано 10 813 летальных случаев.

Как ранее сообщал УНН, Министерство здравоохранения потребует от Кабмина введения жесткого карантина в Украине, если ежедневно прирост больных COVID-19 будет фиксировать на уровне 30 тыс. человек.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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