Степанов: МОЗ вимагатиме введення локдауну при 30 тис. випадків COVID-19 за добу

За словами Степанова, при такому рівні хворих- медична система не витримає навантаження.

“Для нас головне — це кількість людей, яких госпіталізують. Якщо говорити про відсоток хворих, які потрапляють до лікарні, я думаю, що це вже порядку понад 30 тисяч на добу в певному періоді, тоді це може викликати серйозні проблеми щодо навантаження на медичну систему”, — наголосив він.

Як повідомляв УНН, 19 жовтня президент Володимир Зеленський обіцяв запровадити в Україні жорсткий карантин, якщо добова кількість інфікованих щодня перевищуватиме 9,5 тисячі. Вже 20 жовтня очільник МОЗ назвав умовою для введення жорсткого карантину рівень у 11-15 тисяч інфікованих на добу. Тоді ж він казав, що при 20 тисячах інфікованих на добу — ресурси ситеми охорони здоров’я будуть вичерпані.