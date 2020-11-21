Степанов: МОЗ вимагатиме введення локдауну при 30 тис. випадків COVID-19 за добу

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Київ • УНН

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. Міністерство охорони здоров'я вимагатиме від Кабміну запровадження жорсткого карантину в Україні, якщо щоденно приріст хворих на COVID-19 фіксуватимуть на рівні 30 тисяч людей. Про це заявив Міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі одного з телеканалів, передає УНН.

За словами Степанова, при такому рівні хворих- медична система не витримає навантаження.

“Для нас головне — це кількість людей, яких госпіталізують. Якщо говорити про відсоток хворих, які потрапляють до лікарні, я думаю, що це вже порядку понад 30 тисяч на добу в певному періоді, тоді це може викликати серйозні проблеми щодо навантаження на медичну систему”, — наголосив він.

Як повідомляв УНН, 19 жовтня президент Володимир Зеленський обіцяв запровадити в Україні жорсткий карантин, якщо добова кількість інфікованих щодня перевищуватиме 9,5 тисячі. Вже 20 жовтня очільник МОЗ назвав умовою для введення жорсткого карантину рівень у 11-15 тисяч інфікованих на добу. Тоді ж він казав, що при 20 тисячах інфікованих на добу — ресурси ситеми охорони здоров’я будуть вичерпані.

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 598 085 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 10 598 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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