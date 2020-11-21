Степанов: Минздрав потребует введение локдауна при 30 тыс. случаев COVID-19 за сутки

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Киев  •  УНН

 • 14348 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Министерство здравоохранения потребует от Кабмина введения жесткого карантина в Украине, если ежедневный прирост больных с COVID-19 будет фиксироваться на уровне 30 тысяч человек. Об этом заявил Министр здравоохранения Максим Степанов в эфире одного из телеканалов, передает УНН.

По словам Степанова, при таком уровне больных- медицинская система не выдержит нагрузки.

“Для нас главное — это количество людей, которых госпитализируют. Если говорить про процент больных, попадающих в больницу, я думаю, что это уже порядка более 30 тысяч в сутки в определенном периоде, тогда это может вызвать серьезные проблемы по погрузке на медицинскую систему”, — подчеркнул он.

Как сообщал УНН, 19 октября президент Владимир Зеленский обещал ввести в Украине жесткий карантин, если суточное количество инфицированных ежедневно будет превышать 9,5 тысячи. Уже 20 октября глава Минздрава назвал условием для введения жесткого карантина уровень в 11-15 тысяч инфицированных за сутки. Тогда же он говорил, что при 20 тысячах инфицированных за сутки — ресурсы ситемы здравоохранения будут исчерпаны.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 598 085 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 10 598 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

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