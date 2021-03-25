COVID-госпіталізацій вище норми у 19 регіонах, у "червоній" зоні майже половина України
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. У 19 регіонах України станом на 25 березня перевищено показник госпіталізацій хворих через COVID-19, за добу у цей перелік потрапили ще дві області. Уже 10 областей та Київ перебувають у "червоній" зоні за поширенням коронавірусу - додалися Миколаївщина і Черкащина. Про це свідчать дані МОЗ України, передає УНН.
Деталі
Показник рівня госпіталізації в 60 на 100 тис. населення перевищено у: місті Київ, Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях.
Не перевищено рівень лише у шести областях.
За добу рівень госпіталізацій став вищим у більшості — 11 — регіонах “небезпечної” зони по COVID-госпіталізаціях — Вінницькій, Дніпропетровській, Київській, Львівській, Миколаївській, Полтавській, Сумській, Тернопільській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській областях. Також у цей перелік потрапили за добу Рівненська та Харківська області.
Поділ на зони за рівнем епідемічної небезпеки щодо поширення COVID-19 станом на 25 березня, зважаючи на показники, виглядає так:
-
- “жовта” — один регіон: Херсонська область.
-
- “помаранчева” — 13 регіонів: Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Кіровоградська, Луганська, Полтавська, Рівенська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька та Чернігівська області.
-
- “червона” — 11 регіонів: місто Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Черкаська та Чернівецька області.
-
За добу у "червону" зону потрапили дві області - Миколаївська та Черкаська.
Щодо АР Крим та міста Севастополя дані відсутні.
Доповнення
Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.
З 8 по 24 січня в Україні діяв жорсткий карантин. Його вводили, щоб "збити" хвилю захворюваності на COVID-19. Голова МОЗ Степанов зазначав, що головного ефекту від січневого "локдауну" вдалося досягти.
Україна з 25 січня повернулася до обмежень, які діяли до січневого жорсткого карантину.
З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки. Загалом дію обмежень продовжено до 30 квітня.
У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами - зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на "колір" регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень - за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень - встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень - передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого "локдауну".
Раніше Прем'єр Денис Шмигаль заявляв, що в Україні введуть локдаун, якщо більшість областей опиниться в "червоній" зоні.
19 березня анонсувалося, що РНБО найближчим часом збереться щодо локдауну в Україні.