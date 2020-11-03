COVID-19 у ЗСУ: за добу зафіксували ще 115 нових випадків

"Станом на 10:00 3 листопада у Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє – 1770 осіб. Всього за час пандемії одужало – 4256 осіб, летальних випадків – 17. На ізоляції (у тому числі самоізоляції) перебуває 410 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби – 38 осіб. За минулу добу зареєстровано 115 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з них у закладах охорони здоров’я перебуває 21 особа, а на лікуванні вдома (під наглядом медичної служби) - 94 особи. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Як повідомлялося раніше в УНН, в Україні за добу на COVID-19 захворіло понад 400 правоохоронців МВС.

Нагадаємо, в Україні на 8:30 3 листопада зафіксовано вже 411 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу - новий антирекорд у майже 9 тисяч.