COVID-19 в ВСУ: за сутки зафиксировали еще 115 новых случаев
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. За сутки в Вооруженных силах Украины зафиксировано 115 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, в общем болеет 1770 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на командование Медицинских сил ВСУ.
"По состоянию на 10:00 3 ноября в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванную коронавирусом SARS-CoV-2, болеет - 1770 человек. Всего за время пандемии выздоровели - 4256 человек, летальных исходов - 17. В изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 410 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 38 человек. За прошедшие сутки зарегистрировано 115 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19", - говорится в сообщении.
Отмечается, что из них в учреждениях здравоохранения находится 21 человек, а на лечении дома (под наблюдением медицинской службы) - 94 человека. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.
Как сообщалось ранее в УНН, в Украине за сутки COVID-19 заболело более 400 правоохранителей МВД.
Напомним, в Украине на 8:30 3 ноября зафиксировано уже 411 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки - новый антирекорд в почти 9 тысяч.