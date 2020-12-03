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COVID-19: у Греції продовжили локдаун ще на тиждень

Київ • УНН

 • 11432 перегляди

КИЇВ. 3 грудня. УНН. Грецький уряд продовжив поточний режим карантинних обмежень ще на тиждень — до 14 грудня, оскільки кількість нових інфекцій та смертей від COVID-19 у країні недостатньо зменшилась, повідомляє Ekathimerini, передає УНН.

“Спостерігається стабілізація та навіть зменшення [нових] інфекцій, що проте відбувається повільніше, ніж очікувалося. На національному рівні ми спостерігаємо більше виписок, ніж прийому пацієнтів у лікарнях. Однак багато лікарень на півночі Греції все ще відчувають сильний тиск. З цією інформацією стає очевидним, що поступове відновлення економічної та соціальної діяльності віддаляється”, — заявив представник уряду Стеліос Пецас.

Це вже друге продовження обмежувальних заходів, які спочатку передбачалося закінчити 30 листопада.

“Розширення загальних існуючих заходів вважається обов’язковим, оскільки вірусне навантаження залишається високим. Наш пріоритет — це охорона здоров’я та життя людей”, — додав Пецас.

При цьому магазини, що продають сезонні товари, зможуть знову відкритись у Греції 7 грудня, тоді як супермаркети також зможуть продавати предмети відпочинку.

Як повідомляв УНН, у Німеччині продовжили частковий локдаун до 10 січня, у Латвії надзвичайний стан продовжили до 11 січня.

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