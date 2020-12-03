COVID-19: в Греции продлили локдаун еще на неделю
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. Греческое правительство продлило текущий режим карантина еще на неделю — до 14 декабря, поскольку количество новых инфекций и смертей от COVID-19 в стране недостаточно уменьшилось, сообщает Ekathimerini, передает УНН.
“Наблюдается стабилизация и даже уменьшение [новых] инфекций, однако это происходит медленнее, чем ожидалось. На национальном уровне мы наблюдаем больше выписок, чем приема пациентов в больницах. Однако многие больницы на севере Греции все еще испытывают сильное давление. С этой информацией становится очевидным, что постепенное восстановление экономической и социальной деятельности отдаляется”, — заявил представитель правительства Стелиос Пецас.
Это уже второе продление ограничительных мер, которые первоначально предполагалось закончить 30 ноября.
“Расширение общих существующих мер считается обязательным, поскольку вирусная нагрузка остается высокой. Наш приоритет — это охрана здоровья и жизни людей”, — добавил Пецас.
При этом магазины, продающие сезонные товары, смогут вновь открыться в Греции 7 декабря, тогда как супермаркеты также смогут продавать предметы отдыха.
Как сообщал УНН, в Германии продлили частичный локдаун до 10 января, в Латвии чрезвычайное положение продлили до 11 января.