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Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
01:40 • 22630 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 81213 просмотра

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COVID-19: в Греции продлили локдаун еще на неделю

COVID-19: в Греции продлили локдаун еще на неделю

Киев  •  УНН

 • 11428 просмотра

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Греческое правительство продлило текущий режим карантина еще на неделю — до 14 декабря, поскольку количество новых инфекций и смертей от COVID-19 в стране недостаточно уменьшилось, сообщает Ekathimerini, передает УНН.

“Наблюдается стабилизация и даже уменьшение [новых] инфекций, однако это происходит медленнее, чем ожидалось. На национальном уровне мы наблюдаем больше выписок, чем приема пациентов в больницах. Однако многие больницы на севере Греции все еще испытывают сильное давление. С этой информацией становится очевидным, что постепенное восстановление экономической и социальной деятельности отдаляется”, — заявил представитель правительства Стелиос Пецас.

Это уже второе продление ограничительных мер, которые первоначально предполагалось закончить 30 ноября.

“Расширение общих существующих мер считается обязательным, поскольку вирусная нагрузка остается высокой. Наш приоритет — это охрана здоровья и жизни людей”, — добавил Пецас.

При этом магазины, продающие сезонные товары, смогут вновь открыться в Греции 7 декабря, тогда как супермаркеты также смогут продавать предметы отдыха.

Как сообщал УНН, в Германии продлили частичный локдаун до 10 января, в Латвии чрезвычайное положение продлили до 11 января.

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