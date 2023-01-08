COVID-19: Таїланд запроваджує нові правила в'їзду, оскільки Китай відкрив кордони

$41.390.02
46.921.07
ukru
Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив
16:00 • 11075 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
13:44 • 22838 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

12:59 • 44383 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
11:31 • 52353 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

10:52 • 62823 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 106888 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 59705 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 124825 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 88645 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 65608 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+16°
4м/с
29%
Популярнi новини

У МЗС підтвердили: жодних зустрічей в форматі Україна-росія у Туреччині не буде

14 квітня, 07:56 • 67088 перегляди

У Києві маршрутка врізалась у вантажівку: травмовано п'ять пасажирів

14 квітня, 07:59 • 54826 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 127156 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 60383 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 57052 перегляди
Публікації

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

16:00 • 11076 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 106889 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 128361 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 124827 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 240307 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ольга Стефанишина

Олег Синєгубов

Джефф Безос

Актуальні місця

Україна

Суми

Київ

Сполучені Штати

Харків

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 57891 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 61212 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 34852 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 38765 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 53913 перегляди
Актуальне

Шахед-136

The New York Times

The Guardian

Instagram

YouTube

COVID-19: Таїланд запроваджує нові правила в'їзду, оскільки Китай відкрив кордони

Київ • УНН

 • 971321 перегляди

КИЇВ. 9 січня. УНН. Таїланд запроваджує вимогу до іноземців надавати сертифікат про вакцинацію від COVID-19 для в’їзду на територію країни, повідомляє Reuters з посиланням на Управління цивільної авіації Таїланду (CAAT), передає УНН.

COVID-19: Таїланд запроваджує нові правила в'їзду, оскільки Китай відкрив кордони

Деталі

У заяві CAAT йдеться, що починаючи з ранку понеділка всі іноземці, які прибувають до країни, повинні надати сертифікат про вакцинацію або підтвердження того, що вони перехворіли на COVID-19 протягом останніх шести місяців. Невакциновані мандрівники повинні надати медичну довідку з поясненням, чому вони не отримали вакцину.

Відповідальність за перевірку документів перед посадкою на літак покладається на авіакомпанії.

Зазначається, що такі правила діятимуть щонайменше до кінця січня, проте вони не поширюються на власників тайських паспортів і пасажирів, які прямують транзитом через Таїланд.

Доповнення

Вимога щодо вакцинації була скасована Таїландом у жовтні минулого року, але відновлена після пом’якшення Китаєм політики “нульового COVID” і оголошення про відкриття своїх кордонів.

Нагадаємо

Китай відкрив кордони, які були практично закриті з початку пандемії COVID-19, і до країни з неділі почали прибувати мандрівники, багато з яких прагнуть нарешті зустрітися з рідними.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

COVID-19
Brent
$65.04
Bitcoin
$84,106.00
S&P 500
$5,374.93
Tesla
$248.74
Газ TTF
$34.62
Золото
$3,214.86
Ethereum
$1,628.30