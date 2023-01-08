COVID-19: Таїланд запроваджує нові правила в'їзду, оскільки Китай відкрив кордони
Київ • УНН
КИЇВ. 9 січня. УНН. Таїланд запроваджує вимогу до іноземців надавати сертифікат про вакцинацію від COVID-19 для в’їзду на територію країни, повідомляє Reuters з посиланням на Управління цивільної авіації Таїланду (CAAT), передає УНН.
Деталі
У заяві CAAT йдеться, що починаючи з ранку понеділка всі іноземці, які прибувають до країни, повинні надати сертифікат про вакцинацію або підтвердження того, що вони перехворіли на COVID-19 протягом останніх шести місяців. Невакциновані мандрівники повинні надати медичну довідку з поясненням, чому вони не отримали вакцину.
Відповідальність за перевірку документів перед посадкою на літак покладається на авіакомпанії.
Зазначається, що такі правила діятимуть щонайменше до кінця січня, проте вони не поширюються на власників тайських паспортів і пасажирів, які прямують транзитом через Таїланд.
Доповнення
Вимога щодо вакцинації була скасована Таїландом у жовтні минулого року, але відновлена після пом’якшення Китаєм політики “нульового COVID” і оголошення про відкриття своїх кордонів.
Нагадаємо
Китай відкрив кордони, які були практично закриті з початку пандемії COVID-19, і до країни з неділі почали прибувати мандрівники, багато з яких прагнуть нарешті зустрітися з рідними.