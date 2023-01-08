COVID-19: Таиланд вводит новые правила въезда, поскольку Китай открыл границы

Детали

В заявлении CAAT говорится, что начиная с утра понедельника все иностранцы, прибывающие в страну, должны предоставить сертификат о вакцинации или подтверждение того, что они переболели COVID-19 в течение последних шести месяцев. Невакцинированные путешественники должны предоставить медицинскую справку с объяснением, почему они не получили вакцину.

Ответственность за проверку документов перед посадкой на самолет возлагается на авиакомпании.

Отмечается, что такие правила будут действовать как минимум до конца января, однако они не распространяются на владельцев тайских паспортов и пассажиров, следующих транзитом через Таиланд.

Дополнение

Требование о вакцинации было отменено Таиландом в октябре прошлого года, но восстановлено после смягчения Китаем политики “нулевого COVID” и объявления об открытии своих границ.

Напомним,

Китай открыл границы, которые были практически закрыты с начала пандемии COVID-19, и в страну с воскресенья начали прибывать путешественники, многие из которых стремятся наконец-то встретиться с родными.