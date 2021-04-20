COVID-19 не лише хвороба легень: який унікальний антиоксидант лікарі використовують для комплексної терапії

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“Розумієте, при COVID-19 відбуваються судинні патологічні зміни. Тому й застосовують кверцетин. До речі, його використовують дуже давно: спочатку при гепатитах, у нас навіть робота на кафедрі захищена про використання кверцетину для хворих з супутньою серцево-судинною патологією, але при гепатиті. А зараз для препарату як друге життя, бо він має мультидію, позитивно впливає, в першу чергу, на серцево-судинну систему, бо є антиоксидантом, тобто покращує роботу, наприклад, печінки та серцево-судинної системи, що дуже важливо, тому що COVID-19 — це не є хвороба тільки легень, а є хвороба системна”, — розповіла Кондрин.

Деталі

Лікарка пояснює, що кверцетин, який віднедавна після проведених досліджень отримав офіційне показання для лікування ковідної пневмонії, дуже легко переноситься хворими. Це має велике значення через тяжкість для всього організму від комплексної терапії COVID-19 при важкому та середньої важкості перебігу хвороби, коли відбувається сильне навантаження на всі системи та органи людини.

“Кверцетин дуже хороший препарат, не має вираженої побічної дії, гарно переноситься хворими та є препаратом дуже м’якої лагідної дії. Його приймають і для профілактики, якщо є якась хронічна серцево-судинна патологія. Це не препарат екстреної дії, зрозуміло, але він допомагає за умов стресу, змін в організмі, щоб оптимізувати реакцію серцево-судинної системи. І доведено, що хворі, які цей препарат приймали до того, легше переносили хворобу, навіть якщо мали хронічну серцево-судинну патологію”, — підсумувала Оксана Кондрин.

Доповнення

Відзначимо, нові дослідження Борщагівського хіміко-фармацевтичного заводу довели, що препарати на основі кверцетину (“Квертин” в жувальних таблетках і “Корвітін®” в ін’єкціях) ефективні в складі комплексної терапії для лікування ковідної пневмонії. Саме фахівцям заводу належить запатентована розробка форми кверцетину, яка робить його біодоступним на 100%. За інформацією Борщагівського хіміко-фармацевтичного заводу, додавання цих препаратів до базової терапії істотно покращує газообмін і прискорює відновлення функції легень в порівнянні з групою контролю. Як виявилося, ці препарати також запобігають розвитку тромботичних ускладнень. Зараз йде мова про внесення препаратів в протоколи МОЗ комплексного лікування COVID-19.

Нагадаємо, раніше лікар-інфекціоніст Лариса Мороз розповіла, яким чином українським лікарям вдається ефективно протистояти ковідній пневмонії з самого початку пандемії COVID-19 за допомогою кверцетину.