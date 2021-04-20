COVID-19 не только болезнь легких: какой уникальный антиоксидант врачи используют для комплексной терапии

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“Понимаете, при COVID-19 происходят сосудистые патологические изменения. Поэтому и применяют кверцетин. Кстати, его используют очень давно: сначала при гепатитах, у нас даже работа на кафедре защищена об использовании кверцетина для больных с сопутствующей сердечно-сосудистой патологией, но при гепатите. А сейчас для препарата как вторая жизнь, потому что он имеет мультидействие, положительно влияет, в первую очередь, на сердечно-сосудистую систему, потому что является антиоксидантом, то есть улучшает работу, например, печени и сердечно-сосудистой системы, что очень важно, потому что COVID −19 — это не болезнь только легких, а есть болезнь системная”, — рассказала Кондрин.

Детали

Врач объясняет, что кверцетин, который недавно после проведенных исследований получил официальное показания для лечения ковидной пневмонии легко переносится больными. Это имеет большое значение из-за тяжести для всего организма от комплексной терапии COVID-19 при тяжелой и средней тяжести течения болезни, когда происходит сильная нагрузка на все системы и органы человека.

“Кверцетин очень хороший препарат, не имеет выраженного побочного действия, хорошо переносится больными и является препаратом очень мягкого нежного действия. Его принимают и для профилактики, если есть какая-то хроническая сердечно-сосудистая патология. Это не препарат экстренного действия, разумеется, но он помогает в условиях стресса, изменений в организме, чтобы оптимизировать реакцию сердечно-сосудистой системы. И доказано, что больные, принимавшие этот препарат до этого, легче переносили болезнь, даже если имели хроническую сердечно-сосудистую патологию”, — подытожила Оксана Кондрин.

Дополнение

Отметим, новые исследования Борщаговского химико-фармацевтического завода доказали, что препараты на основе кверцетина (“Квертин” в жевательных таблетках и “Корвитин®” в инъекциях) эффективны в составе комплексной терапии для лечения ковидной пневмонии. Именно специалистам завода принадлежит запатентованная разработка формы кверцетина, которая делает его биодоступным на 100%. По информации Борщаговского химико-фармацевтического завода, добавление этих препаратов к базовой терапии существенно улучшает газообмен и ускоряет восстановление функции легких по сравнению с группой контроля. Как оказалось, эти препараты также предотвращают развитие тромботических осложнений. Сейчас идет речь о внесения препаратов в протоколы Минздрава для комплексного лечения COVID-19.

Напомним, ранее врач-инфекционист Лариса Мороз рассказала, каким образом украинским врачам удается эффективно противостоять ковидной пневмонии с самого начала пандемии COVID-19 с помощью кверцетина.