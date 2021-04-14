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CoronaVac чи Covishield: лікар порівняв дві вакцини

CoronaVac чи Covishield: лікар порівняв дві вакцини

Київ • УНН

 • 18446 перегляди

КИЇВ. 14 квітня. УНН. Професор кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Національного медичного університету імені Богомольця Сергій Дубров порівняв вакцини CoronaVac і Covishield в ефірі Українського радіо, інформує УНН.

Цитата:

"Гарна і та, і та вакцина. І AstraZeneca (Covishield - ред.), і китайська вакцина (CoronaVac - ред.) зберігаються при однакових умовах: +2, +8 градусів. Китайська вакцина є інактивованою, тобто це не "жива" вакцина. Відмінності в тому також, що китайська вакцина — одна доза у флаконі-шприці, а не 10 доз, як у Covishield", - розповів Дубров.

Деталі

Ефективність CoronaVac, за словами лікаря, досягає 100% у запобіганні важкому перебігу коронавірусної хвороби.

"Нещодавні дослідження з Туреччини показали, що ефективність вакцини CoronaVac на рівні 83,5%, 50% запобігання будь-яким випадкам і 100% запобігання тяжкому або критичному перебігу коронавірусної хвороби", - резюмував Дубров.

Доповнення

В Україні щеплення від коронавірусної хвороби отримало, станом на ранок 14 квітня, вже 403 тисячі осіб, напередодні було вакциновано понад 15 тис. осіб.  Щеплення проводилось 108 мобільними бригадами з імунізації та 658 пунктами щеплення.

Наразі вакцинація проводиться двома вакцинами - AstraZeneca/Covishield та CoronaVac. У п'ятницю 16 квітня, за словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, очікується поставка 117 тисяч доз вакцини Pfizer.

Україна очікує постачання ще 22 мільйонів доз різних вакцин: законтрактовано 14 млн доз, ще 8 млн буде отримано в рамках програми COVAX. При цьому, за словами міністра Степанова, в Україні переважна більшість дорослого населення буде вакцинована протягом 2021 року. А перші партії з 10 млн доз вакцини Pfizer очікуються вже в найближчі місяці.

Таким чином в цілому на цей момент Україна повинна отримати 32 млн доз вакцин.

Українські Національні Новини

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