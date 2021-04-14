CoronaVac или Covishield: врач сравнил две вакцины
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. Профессор кафедры анестезиологии и интенсивной терапии Национального медицинского университета имени Богомольца Сергей Дубров сравнил вакцины CoronaVac и Covishield в эфире Украинского радио, сообщает УНН.
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"Хорошая и та, и та вакцина. И AstraZeneca (Covishield - ред.), и китайская вакцина (CoronaVac - ред.) сохраняются при одинаковых условиях: +2 +8 градусов. Китайская вакцина является инактивированной, то есть это не "живая" вакцина. Различия в том также, что китайская вакцина - одна доза во флаконе-шприце, а не 10 доз, как в Covishield", - рассказал Дубров.
Детали
Эффективность CoronaVac, по словам врача, достигает 100% в предотвращении тяжелом течении коронавирусной болезни.
"Недавние исследования из Турции показали, что эффективность вакцины CoronaVac на уровне 83,5%, 50% предотвращения любых случаев и 100% предотвращения тяжелом или критическом течении коронавирусной болезни", - резюмировал Дубров.
Дополнение
В Украине прививку от коронавирусной болезни получило, по состоянию на утро 14 апреля, уже 403 тысячи человек, накануне было вакцинировано более 15 тыс. человек. Прививки проводились 108 мобильными бригадами по иммунизации и 658 пунктами прививки.
Сейчас вакцинация проводится двумя вакцинами - AstraZeneca/Covishield и CoronaVac. В пятницу 16 апреля, по словам министра здравоохранения Максима Степанова, ожидается поставка 117 тысяч доз вакцины Pfizer.
Украина ожидает поставку еще 22 миллионов доз различных вакцин: законтрактовано 14 млн доз, еще 8 млн будет получено в рамках программы COVAX. При этом, по словам министра Степанова, в Украине подавляющее большинство взрослого населения будет вакцинировано в течение 2021 года. Первые партии из 10 млн доз вакцины Pfizer ожидаются уже в ближайшие месяцы.
Таким образом в целом на данный момент Украина должна получить 32 млн доз вакцин.