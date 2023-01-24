CNN: США та Ізраїль розпочали найбільші в історії військові навчання

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У навчаннях під назвою Juniper Oak візьмуть участь 100 американських літаків: винищувачі, бомбардувальники і літаки-заправники, які летітимуть разом з 42 ізраїльськими літаками. У навчаннях також візьме участь ударна група авіаносця ВМС США “Джордж Буш”, яка охопить усі сфери ведення бойових дій включно з космічною і радіоелектронною боротьбою.

В Juniper Oak також буде задіяно майже 6 500 американських військовослужбовців і 1 100 ізраїльських. CNN пише, що ці навчання є чітким сигналом Ірану і підкреслюють міцність альянсу США та Ізраїлю.

Нагадаємо

Франція та Німеччина проведуть навчання франко-німецької бригади у Литві та Румунії.

З 24 січня до 4 лютого на усіх полігонах Національної армії в Молдові пройдуть тактичні навчання, у яких візьме участь понад 400 військових.