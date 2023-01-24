CNN: США и Израиль начали крупнейшие в истории военные учения

Детали

В учениях под названием Juniper Oak примут участие 100 американских самолетов: истребители, бомбардировщики и самолеты-заправщики, которые будут лететь вместе с 42 израильскими самолетами. В учениях также примет участие ударная группа авианосца ВМС США “Джордж Буш”, которая охватит все сферы ведения боевых действий включая космическую и радиоэлектронную борьбу.

В Juniper Oak также будет задействовано почти 6 500 американских военнослужащих и 1 100 израильских. CNN пишет, что эти учения являются четким сигналом Ирану и подчеркивают прочность альянса США и Израиля.

Напоминаетмо

Франция и Германия проведут учения франко-германской бригады в Литве и Румынии.

С 24 января по 4 февраля на всех полигонах Национальной армии в Молдове пройдут тактические учения, в которых примет участие более 400 военных.