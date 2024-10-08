Чиновниця влаштувала скандал у маршрутці в Одесі: поліція склала протокол
Київ • УНН
42-річна одеситка агресивно поводилась і лаялася на водія маршрутки, який не зупинився біля вокзалу. Поліція кваліфікувала дії жінки як дрібне хуліганство та склала адміністративний протокол.
В Одесі жінка влаштувала конфлікт у громадському транспорті - поводилась агресивно, висловлювалася нецензурною лайкою в бік водія та кидалася в бійку. Дії 42-річної місцевої жительки кваліфіковано як дрібне хуліганство, передає УНН із посиланням на поліцію Одеської області.
Деталі
Про інцидент між пасажиркою та водієм маршрутного автобуса, який трапився минулого тижня в Одесі, поліцейські дізналися під час моніторингу соціальних мереж.
Правоохоронці з’ясували, що пасажирка громадського транспорту, невдоволена діями водія, який не зупинився біля залізничного вокзалу, розпочала з ним сварку. Жінка поводилась агресивно, лаялася та кидалася до нього в бійку.
46-річний водій звернувся до поліції із заявою щодо притягнення порушниці до відповідальності. Він пояснив, що жінка не попередила про необхідність зупинки завчасно.
Відтак правоохоронці встановили всіх учасників та повні обставили конфлікту. Відносно пасажирки поліцейські склали протокол за ст. 173 (дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Додамо
Раніше повідомлялось, що в Одесі чиновниця обласної військової адміністрації влаштувала скандал у маршрутці та навіть почала бити водія.
За дагними ЗМІ, виконувач обов’язків директора Департаменту аграрної політики, продовольства та земельних відносин Одеської ОВА Віталій Власенко заявив, що така поведінка є негідною для державного службовця.
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