Чиновница устроила скандал в маршрутке в Одессе: полиция составила протокол
Киев • УНН
42-летняя одесситка агрессивно вела себя и ругалась на водителя маршрутки, который не остановился возле вокзала. Полиция квалифицировала действия женщины как мелкое хулиганство и составила административный протокол.
В Одессе женщина устроила конфликт в общественном транспорте - вела себя агрессивно, выражалась нецензурной бранью в сторону водителя и бросалась в драку. Действия 42-летней местной жительницы квалифицированы как мелкое хулиганство, передает УНН со ссылкой на полицию Одесской области.
Детали
Об инциденте между пассажиркой и водителем маршрутного автобуса, который случился на прошлой неделе в Одессе, полицейские узнали во время мониторинга социальных сетей.
Правоохранители выяснили, что пассажирка общественного транспорта, недовольная действиями водителя, который не остановился возле железнодорожного вокзала, начала с ним ссору. Женщина вела себя агрессивно, ругалась и бросалась к нему в драку.
46-летний водитель обратился в полицию с заявлением о привлечении нарушительницы к ответственности. Он пояснил, что женщина не предупредила о необходимости остановки заблаговременно.
Поэтому правоохранители установили всех участников и полные обстоятельства конфликта. В отношении пассажирки полицейские составили протокол по ст. 173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Добавим
Ранее сообщалось, что в Одессе чиновница областной военной администрации устроила скандал в маршрутке и даже начала бить водителя.
По данным СМИ, исполняющий обязанности директора Департамента аграрной политики, продовольствия и земельных отношений Одесской ОВА Виталий Власенко заявил, что такое поведение недостойно государственного служащего.
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