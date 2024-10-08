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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Чиновница устроила скандал в маршрутке в Одессе: полиция составила протокол

Чиновница устроила скандал в маршрутке в Одессе: полиция составила протокол

Киев  •  УНН

8 октября 2024, 15:25  •  3543 просмотра

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42-летняя одесситка агрессивно вела себя и ругалась на водителя маршрутки, который не остановился возле вокзала. Полиция квалифицировала действия женщины как мелкое хулиганство и составила административный протокол.

В Одессе женщина устроила конфликт в общественном транспорте - вела себя агрессивно, выражалась нецензурной бранью в сторону водителя и бросалась в драку. Действия 42-летней местной жительницы квалифицированы как мелкое хулиганство, передает УНН со ссылкой на полицию Одесской области.

Детали

Об инциденте между пассажиркой и водителем маршрутного автобуса, который случился на прошлой неделе в Одессе, полицейские узнали во время мониторинга социальных сетей.

Правоохранители выяснили, что пассажирка общественного транспорта, недовольная действиями водителя, который не остановился возле железнодорожного вокзала, начала с ним ссору. Женщина вела себя агрессивно, ругалась и бросалась к нему в драку.

46-летний водитель обратился в полицию с заявлением о привлечении нарушительницы к ответственности. Он пояснил, что женщина не предупредила о необходимости остановки заблаговременно.

Поэтому правоохранители установили всех участников и полные обстоятельства конфликта. В отношении пассажирки полицейские составили протокол по ст. 173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Добавим

Ранее сообщалось, что в Одессе чиновница областной военной администрации устроила скандал в маршрутке и даже начала бить водителя.

По данным СМИ, исполняющий обязанности директора Департамента аграрной политики, продовольствия и земельных отношений Одесской ОВА Виталий Власенко заявил, что такое поведение недостойно государственного служащего.

Конфликт из-за собора в Белой Церкви: полиция расследует самоуправство5 июля 2023, 12:29 • 774570 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Криминал и ЧП
odesskaya-oblastОдесская область
ukrainaУкраина
belaya-tserkovБелая Церковь
odessaОдесса