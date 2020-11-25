Чому у США змітають алкоголь з полиць: названі причини

"Ми бачили безліч людей, які приходили, дико запасаючись. Це було схоже на новорічний розпродаж кожен день протягом декількох тижнів", - розповіла менеджер алкогольного магазину Макензі Дулі.

Однією з першопричин високого попиту на алкоголь в США став локдаун в зв'язку з пандемією COVID-19.

Але після його скасування продажі алкоголю залишилися на тому ж рівні, й навіть знову збільшилися. Причин, що пояснюють це, дві - вибори президента США і свята, що наближаються.

"Зараз, коли наближаються свята, і особливо після виборів, ми спостерігаємо багато продажів", - зазначила менеджер алкогольного магазину.

Нагадаємо, що в Україні зростає споживання алкоголю вітчизняного виробництва. Причина - в його високій якості і помірній ціні.

Раніше експерти розповіли, в чому причина популярності алкоголю на травах як серед молоді, так і більш дорослої аудиторії.